شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. مصابو كورونا على أجهزة التنفس الصناعي لا يتجاوزون 80 حالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها، قرارات الحكومة بشأن مواجهة كورونا خلال عيد الأضحى المبارك، وإعلان وزير النقل رفع أسعار تذاكر القطارات الجديدة، فضلا عن تقارير فنية ورياضية واقتصادية متنوعة.

وفيما يلى موجز أخبار مصر

مواعيد القطارات الجديدة اعتبارا من غد الخميس 30 يوليه

أكد اللواء كامل الوزير وزير النقل، أن رفع أسعار تذاكر القطارات سيكون على القطارات الجديدة فقط، بدءاً من غد الخميس، مؤكدا أن السكة الحديدة تدفع يوميا بـ900 قطار، فضلاً عن 38 قطاراً جديداً ما بين مكيفة وفاخرة، وقطارات درجة ثالثة، ولكنها جديدة بالكامل.

رئيس الوزراء: غلق الشواطئ والحدائق العامة خلال العيد للسيطرة على كورونا

أكد المهندس مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن الحكومة اتخذت مجموعة من الإجراءات لمنع زيادة الإصابات بفيروس كورونا أو تراجع الزيادة مثلما حدث فى دول أخرى متقدمة وفيها إمكانيات كبيرة، موضحاًَ: "اتخذنا مجموعة من الإجراءات المشابهة للإجراءات التى اتخذت فى عيد الفطر الماضى من حيث الاستمرار فى غلق الشواطئ والحدائق العامة".

تسريب قميص ليفربول الجديد بالخطأ عن طريق الشركة الراعية.. صور

يستعد فريق ليفربول بطل الدوري الإنجليزي الممتاز للظهور بقميص جديد مع شركة ملابس راعية جديدة، وقبل الإعلان الرسمي عن الأطقم الجديدة المحدد له أول أغسطس، وقعت الشركة الراعية في خطأ بالإعلان بعدما قام أحد تجار التجزئة بعرض القميص الجديد قبل تقديمه بشكل رسمي.

رئيس الوزراء: تكليف من السيسي بتطوير المرافق والنقل الجماعي خاصة السكة الحديد

عقب اجتماع مجلس الوزراء، اليوم، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمراً صحفياً، بحضور كل من المهندس كامل الوزير، وزير النقل، وأسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، استهله بتجديد تقديم أخلص التهاني للشعب المصري أجمع، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعيا الله أن تحمل الأيام المقبلة كل الخير والسعادة لشعبنا العظيم.

ضبط إسرائيلي هدد نتنياهو وزوجته بالقتل وفي حوزته سكاكين.. والمتهم: أنا جائع

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت إسرائيلياً من مدينة الرملة وسط إسرائيل، هدد بقتل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وزوجته سارة.

وقالت الشرطة إن هذا الشخص وصل إلى مكان بالقرب من مكتب نتنياهو في القدس، وبدأ يطلق تهديدات ضد رئيس الحكومة وزوجته، وعثر بحوزته على مسدس بلاستيكي وسكاكين. ومددت المحكمة اعتقاله حتى الأحد القادم.

نصائح وزيرة الصحة فى عيد الأضحي لمنع تفشي كورونا (إنفوجراف)

أسدت الدكتور هالة زايد وزيرة الصحة بالعديد من النصائح لمنع تفشى كورونا في عيد الأضحى، أبرزها المحافظة على مسافة التباعد الاجتماعي بين الأفراد، على ألا تقل عن 1 متر، وارتداء الكمامة المصنعة من القماش، مع اتباع الإرشادات الخاصة بكيفية ارتدائها وإزالتها، والتخلص منها، وحصر التجمعات الاجتماعية العامة والخاصة، وتشجيع عدم المصافحة باليد.

وزير النقل: وصول الحفار العملاق محطة مترو الزمالك وترميم عمارة الشربتلى مستمر

أكد المهندس كامل الوزير وزير النقل أن الزيادات الجديدة فى أسعار تذاكر السكة الحديد ستطبق على 38 قطار فقط وهى القطارات ذات العربات الجديدة والمطورة حديثا فقط، بينما باقى القطارات لن تتحرك اسعارها.

تريزيجيه يقتحم قائمة أسرع 10 شياطين بالدورى الإنجليزى

أسدل الستار عن مباريات البريميرليج بتتويج ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه الدولى المصري محمد صلاح بالبطولة، مع تأهل الريدز، مانشستر سيتي، مانشستر يونايتد، وتشيلسي إلى دوري أبطال أوروبا، وحصد فريقا ليستر سيتي وتوتنهام بطاقتي التأهل لليوروبا ليج، بينما هبط الثلاثي نوريتش سيتي، واتفورد، وبورنموث إلى الدرجة الثانية.

فيديو.. كيفية التحاق خريجى الحقوق بأكاديمية الشرطة

كشف فيديو مراحل التحاق خريجى كلية الحقوق بأكاديمية الشرطة، والتدريبات التى يتلقوها والاحترافية الشديدة فى منظومة التدريب والتطوير داخل مصنع الرجال.

ووافق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على قبول دفعة جديدة للالتحاق بكلية الشرطة، فى إطار الضوابط الواردة بالقانون رقم 91 لسنة 1975، بشأن إنشاء أكاديمية الشرطة وتعديلاته، والقرار الوزارى رقم 864 لسنة 1976 بشأن اللائحة الداخلية لأكاديمية الشرطة وتعديلاته.

الصحة العالمية توصى بتوكيل شخص بالأسرة لتنفيذ ذبح الأضحية لمنع تفشى كورونا

كشف الدكتور أحمد المنظرى مدير منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، في بيان له اليوم:" مضى 6 أشهر بالضبط منذ أُبلغ عن ظهور أول حالة إصابة بفيروس كورونا كوفيد-19 في إقليم شرق المتوسط، وقد اعترى البطء خطى التقدم الأولية بعد اكتشاف الحالات الأولى في فبراير، ولكن بدأ تسارع هذا التقدم في شهر مايو، بينما حدثت الذروة في الحالات بنهاية يونيو"..

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سفير القاهرة بروسيا: حريصون على التنمية بإثيوبيا ويجب الوصول لاتفاق حول السد

قال سفير مصر لدى روسيا، إيهاب نصر، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة المصرية حريصة على التنمية فى إثيوبيا، موضحا أن المفاوضات التى تجرى حول سد النهضة، جوهرها هو ضرورة إيجاد اتفاق كامل وشامل يراعى عدم الإضرار بمصالح أى من الأطراف الثلاثة.

انتشار شرطي بالشوارع لتأمين احتفالات المواطنين بعيد الأضحى

بدأت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن فى تنفيذ خطط وإجراءات أمنية واسعة النطاق للحفاظ على الأمن والنظام ومكافحة الجريمة بكافة أشكالها وصورها وتحقيق الانضباط وحماية وتأمين المواطنين أثناء احتفالهم بعيد الأضحى المبارك.

أنباء عن تجديد فيفا للجنة الخماسية 3 أشهر لتعديل اللائحة والدعوة للانتخابات

علم ”الخليج 365” أن خطاب الاتحاد الدولي لكرة القدم – فيفا – سيصل خلال ساعات إلى اتحاد الكرة يفيد بالمد للجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني لمدة 3 أشهر من أجل تعديل اللائحة إلى جانب الدعوة للانتخابات خلال الثلاث أشهر .

إطلاق اسم الدكتور محمد مشالى "طبيب الغلابة" على وحدة تأمين صحى ببورسعيد

قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، وبالإجماع، إطلاق اسم الدكتور محمد مشالي (طبيب الغلابة) على وحدة الحرفيين ببورفؤاد التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد.

طفل يقتل والدته أثناء نومها بـ 30 طعنة فى الرقبة بالأردن

كشف مدير الطب الشرعى فى الأردن الدكتورعدنان عباس، عن تفاصيل مقتل سيدة على يد ابنها المراهق فجر أمس في منطقة ماركا في عمان الشرقية، وفي التفاصيل، قال عباس بحسب صحيفة "الغد" الأردنية إن طفلا يبلغ من العمر 14 عاما طعن والدته البالغة من العمر 40 عاما، 30 طعنة بواسطة سكين في منطقة الرقبة ليرديها قتيلة على الفور، وأضاف مدير الطب الشرعى أن الحدث قام بقتل والدته وهى نائمة فى فراشها.

الأهلى يلزم المقاولون بتوفير الرعاية الطبية لطاهر محمد ويهدد بفسخ العقد

ألزم مجلس إدارة النادى الأهلى، نظيره فى المقاولون العرب بتقديم الرعاية الطبية للاعب طاهر محمد طاهر خلال الفترة المقبلة وحتى نهاية الموسم بعد تأكد انتقال اللاعب للقلعة الحمراء فى الموسم الجديد، كما ألزم النادى الأحمر ذئاب الجبل، بأنه حال تعرض اللاعب لأي إصابة يجب أن يخطر الأهلي قبل تلقي اللاعب أي علاج على أن يوافق الأهلي أولا على طريقة العلاج والمعالجين والسماح للمتخصصين الطبيين في النادى الأحمر بفحص اللاعب وأن العقد يتم فسخه تلقائيا لو تعرض اللاعب لإصابة تمنعه من ممارسة كرة القدم أو فى حالة تعرضه لإصابة تحتاج فترة طويلة، وفى هذه الحالة سيتم إعادة النظر فى المقابل المادي للصفقة.

ضحك ولعب وجد وحب.. نيللى كريم وخطيبها عمر إسلام رومانسية بعيدة عن الأضواء

بعيدا عن وسائل الإعلام المختلفة تعيش النجمة نيللى كريم وخطيبها رجل الأعمال عمر إسلام قصة حب ربما تكون مختلفة، خاصة وأنهما رغم خطوبتهما منذ عدة أشهر لم يظهرا معا في أى أماكن عامة أو خاصة، ويكتفى الاثنان بقضاء وقتهما فى رومانسية بعيدة عن الأضواء حتى أعين المقربين، فرغم انشغالهما بالتحضير للزواج خلال الفترة المقبلة يسعى كل منهما للتركيز في كريره، حيث تتواجد النجمة اللبنانية نيللى كريم حاليا في العاصمة اللبنانية بيروت لقضاء فترة استجمام مع الظهور في أكثر من برنامج هناك، في حين ينشغل خطيبها عمر إسلام في الفندق الذى يمتلكه وعمله بمجال السياحة.

منار سامي فتاة التيك توك تدفع الكفالة وإرسال خطاب إلى النيابة لإخلاء سبيلها

دفعت منار سامى فتاة التيك التوك، كفالة 20 ألف جنيه في القضية المحكوم عليها فيها بالحبس 3 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه وكفالة 20 ألف جنيه، لإيقاف تنفيذ العقوبة مؤقتا، وتم إرسال خطاب لنيابة كفر شكر بمحافظة القليوبية لإخلاء سبيلها.

وزير النقل: زيادة سعر تذكرة قطار القاهرة الإسكندرية الأولى الفاخرة لـ 125

أعلن اللواء كامل الوزير وزير النقل، رفع أسعار تذاكر قطار القاهرة الإسكندرية، الدرجة الأولى الفاخرة من 100 جنيه إلى 125، والثانية مكيفة الفاخرة من 70 إلى 100 جنيه.

وزير النقل: رفع أسعار تذاكر القطارات الجديدة فقط بدءاً من الغد

قال اللواء كامل الوزير وزير النقل، إن السكة الحديدة تدفع يوميا بعدد 900 قطار، فضلاً عن 38 قطاراً جديداً ما بين مكيفة وفاخرة، وقطارات درجة ثالثة، ولكنها جديدة بالكامل، موضحاً أن رفع أسعار التذاكر سيكون على القطارات الجديدة فقط، بدءاً من غد الخميس.

التونسيون يواصلون فضح "الغنوشى".. عبير موسى: سنصوت للحكومة التونسية المقبلة شرط ألا تضم جماعة الإخوان.. ونواب تونسيون: تجميع أكثر من 109 أصوات لضمان سحب الثقة من رئيس البرلمان.. وإزاحته هى الحل

تتفاقم حدة الهجوم من جانب النواب التونسيين ضد راشد الغنوشى، حيث أكدت النائبة التونسية، عبير موسى، انها حزبها سيصوت للحكومة التونسية المقبلة شرط ألا تضم بين أعضائها جماعة الإخوان، وقالت النائبة عبير موسى، إن وقت حركة النهضة فى تونس قد انتهى، مؤكدة أن رئاسة البرلمان لن تصبح شاغرة إذا سحبت الثقة من الغنوشى، وذلك وفق وسائل إعلام تونسية.

”الخليج 365” يقدم دليل المضحى قبل ساعات من العيد.. مركز الأزهر للفتوى يوضح شروط الأضحية.. ويكشف عن أفضل أوقات الذبح والشروط المطلوب توافرها فى الذبيحة.. ويلقى الضوء على آداب التضحية وسننها وكيفية تقسيم اللحوم

الأضحية من شعائر الإسلام العظيمة، التي نتذكر من خلالها معاني الإيثار، وشكر الله تعالى على نعمائه، والتوسعة على الأهل والأولاد، وإدخال السرور على الأصدقاء والفقراء، وكذلك طاعة أبينا إبراهيم عليه السلام لربه سبحانه وتعالى؛ فالأضحية استجابة لأمر الله تعالى، فينبغي للمسلم أن يهتم بأمر الأضحية، ويعظِّمَ شأنها، ويجتهدَ في المحافظة عليها، وفي هذا الدليل المُختصر الذى أعده مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية عن بعضَ أحكام الأضحية وآداب المضحِّي.

رئيس الوزراء: مصابو كورونا على أجهزة التنفس الصناعي لا يتجاوزون 80 حالة

عقب اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء ، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمراً صحفياً، بحضور كل منالمهندس كامل الوزير، وزير النقل، وأسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، استهله بتجديد تقديم أخلص التهاني للشعب المصري أجمع، بمناسبةحلول عيد الأضحى المبارك، داعيا الله أن تحمل الأيام المقبلة كل الخير والسعادة لشعبنا العظيم.