البابا تواضروس مهنئا السيسى بالأضحى: نصلى أن يمنحكم الله العون ضد التحديات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسل البابا تواضروس الثاني، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى لتهنئته بعيد الأضحى. Advertisements وجاء فى نص برقية البابا تواضروس الثاني في تهنئته الرئيس عبد الفتاح السيسي:"بالإصالة عن نفسي وباسم الكنيسة المصرية القبطية الأرثوذكسية، يسرني أن أقدم لسيادتكم ولجميع أحبائنا المسلمين أصدق التهاني القلبية بحلول عيد الأضحى المبارك، مصلين إلى الله أن يمتعكم بالصحة والقوة ويمنحكم العون في مواجهة الأخطار والتحديات التي يواجهها الوطن، وأن يبارك جهودكم المخلصة التي تبذلونها في استكمال مشروع بناء مصر الحديثة لتحقيق آمال وطموحات المصريين. دمتم محروسين بعناية الله وحفظه، ودام الخير والأمن والأمان لمصرنا الحبيبة وشعبها العظيم".

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