شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح منظمة الصحة العالمية للحماية من كورونا خلال احتفالات عيد الأضحى (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر الخليج 365 كافة الرسائل التوعوية التى أصدرتها منظمة الصحة العالمية للحماية من عدوى فيروس كورونا خلال احتفالات عيد الأصحى المبارك.

قال الدكتور أحمد المنظرى المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط إنه تم تخصيص فريق مخصص لكل دولة يقوده خبير إقليمي يعمل على فهم دينامكية المرض في كل دولة، بناء على بيانات ومعلومات الدول، وتابع: نتواصل مع جميع الدول مشيرا إلى أنه هناك سلسلة اجتماعات مع وزراء الصحة فى دول الإقليم لتدارس البيانات والتعرف علي التحديات والنجاحات .

وأضافت الدكتورة مها الرباط المبعوث الخاص للمدير العام لمنظمة الصحة العالمية: نحتاج مزيدا من الدراسات عن كورونا، وتابعت: هناك تجارب تؤكد أن الأشخاص المصابين يحصلون على مناعة من الفيروس، وقد تنخفض مع مرور الوقت بحد أقصى 3 شهور، وقالت: إن اللقاحات المنتظر إنتاجها سيكون لها دور كبير لتمنيع الذين سيحصلون علي اللقاح .

وأوضحت أن هناك معلومات أن الاشخاص الذين يصابون بكورونا بعد التعافي يظهر عليهم أعراض ولها عواقب متوسطة وطويلة الأمد وقالت إن البعض من المتعافين يصابون بمتلازمة ما بعد كورونا خاصة للذين يحتجزون بالرعاية في العناية المركزة أثناء العلاج.

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