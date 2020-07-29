محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: هنأ الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وقال الأنبا إبراهيم إسحق في نص تهنئته للرئيس: "باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكنسية الكاثوليكية، وبالأصالة عن نفسي، نهنئ فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بعيد الاضحى.. وندعو الرب أن تكون هذه المناسبة ملؤها السلام والرخاء لكل شعبنا الحبيب.. حفظ الله مصر وشعبها". ​

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كانت هذه تفاصيل خبر بطريرك الكاثوليك مهنئا السيسي بعيد الأضحى: حفظ الله مصر وشعبها ​ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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