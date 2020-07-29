تبدأ من 216 جنيهًا.. ننشر الأسعار الجديدة للتصالح في مخالفات البناء بشبرا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أصدر اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، القرار رقم 3967 لسنة 2020 بشأن تخفيض قيمة رسوم التصالح في مخالفات البناء بعدد من أحياء المنطقة الشمالية، للتيسير على المواطنين.

وينشر الخليج 365 أسعار التصالح الجديدة في حي شبرا على النحو التالي:

أولًا.. منطقة (أ)

تشمل الشوارع الرئيسية والميادين بالحي، ويبلغ السعر مقابل التصالح على المتر الواحد في هذه المناطق 700 جنيه للسكني و2000 جنيه للتجاري و800 جنيه للإداري و600 جنيه للصناعي.

ثانيًا.. المنطقة (ب)

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تشمل الشوارع التي يزيد اتساعها عن 10 أمتار، ويبلغ السعر مقابل التصالح على المتر الواحد في هذه المناطق 420 جنيها للسكني و400 جنيه للإداري و600 جنيه للتجاري و360 جنيها للصناعي.

ثالثًا.. المنطقة (ج)

تشمل الشوارع الأقل من 10 أمتار، ويبلغ السعر مقابل التصالح على المتر الواحد في هذه المناطق 252 جنيها للسكني و288 جنيها للإداري و360 جنيها للتجاري و216 جنيها للصناعي.

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