أخبار مصر | برلماني يطالب بإعادة النظر في أوضاع المرشدين السياحين

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 29 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر برلماني يطالب بإعادة النظر في أوضاع المرشدين السياحين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، عن تقدمه بطلب إحاطة إلي الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، موجه إلي الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، بشأن تدني الخدمات المقدمة للمرشدين السياحين في مصر

وأوضح فؤاد، في طلبه، اليوم الأربعاء، أنه فى إطار اهتمام الدولة المصرية بتنظيم عمل مهنة الإرشاد السياحي باعتبارها من أهم دعائم ومقومات السياحة في مصر وباعتبارهم سفراء عن مصر داخل مصر، يوجد عدم تنسيق وخلافات مستمرة بين النقابة العامة للمرشدين السياحيين وبين وزارة السياحة، والذي يدفع ثمنه المرشدين السياحيين من تدني الخدمات والدعم المقدم لهم.

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واستكمل فؤاد، كذلك أيضًا تأخر وزارة التضامن الاجتماعي في صرف الدعم الاستثنائي الشهري للمرشدين السياحيين الذين سيستمر توقف دخلهم حتى عودة الطيران والسياحة الخارجية بسبب جائحة كورونا، والتي كانت وزارة التضامن قد وعدتهم وفقًا لخطابها إلى النقابة العامة للمرشدين الوارد رقم 585 بتاريخ 2262020 بأن تمنحهم دعم استثنائي بواقع 500 جنيه شهريًا.

وأشار، إلى معاناة المرشدين السياحيين من عدم منح شرطة السياحة أي إخطارات بالعمل سوى للشركات أو الكيانات القانونية وليس للإفراد، وهو وإن كان جهد مشكور من شرطة السياحة لوضع ضوابط أمنية تحكم عمل هذه المهنة الحساسة والمرتبطة ارتباط وثيق بالأمن القومي المصري، إلا أننا نأمل وضع ضوابط أمنية أخرى تحقق ذات الغرض مع السماح للمرشدين السياحيين الأفراد من الحصول على الإخطار وذلك وفقًا للمادة (10) من قانون رقم 121 لسنة 1983 والتي نصت على جواز عمل المرشد السياحي لحساب نفسه، وهو ما أكدته فتوى مجلس الدولة في الملف رقم 371466 والمبلغة إلى السيد وزير السياحة برقم صادر 521 بتاريخ 4/7/2017.

واستطرد عضو مجلس النواب، لذا ومن كل ما سبق ذكره، ونظرًا لتدني أوضاع المرشدين السياحيين في مصر والخدمات المقدمة لهم نتيجة لضعف موارد النقابة العامة للمرشدين السياحيين، ونظرًا لوجود بعض العقبات العملية التي تعيقهم عن أداء عملهم، يجب بحث الأمر ودراسته لتخفيف معاناة هذه الشريحة من المجتمع.