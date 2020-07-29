أخبار مصر | 'الوطنية للصحافة' تشكل غرفة عمليات لمتابعة انتخابات 'الشيوخ'

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 29 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر 'الوطنية للصحافة' تشكل غرفة عمليات لمتابعة انتخابات 'الشيوخ' والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة المهندس عبدالصادق الشوربجي، عن تشكيل غرفة متابعة لانتخابات مجلس الشيوخ، تضم الدكتور أحمد مختار، والدكتورة فاطمة سيد أحمد، ووليد عبدالعزيز، ومروة السيسي؛ وذلك حرصًا منها على تسهيل متابعة الصحفيين لانتخابات مجلس الشيوخ، وضمان قيامهم بدورهم على أكمل وجه، وذلك بقرار من المهندس عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة.

وقالت الهيئة في بيان لها، إن هذه الغرفة ستكون في حالة انعقاد دائم بمقر الهيئة، وذلك لمتابعة ورصد الأداء الصحفي والتحريري للإصدارات الصحفية القومية، وتسهيل متابعة الصحفيين للانتخابات بكافة مراحلها، وتذليل أيه عقبات قد تواجههم خلال تغطيتهم للعملية الانتخابية، والتواصل معهم بشكل مستمر.

وكانت قد أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، القائمة النهائية للمرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ 2020، متضمنة رموزهم الانتخابية وصفاتهم سواء مستقلين أو أحزاب، بعد تسلم لجان الفحص، والبت في صفات المرشحين، والأحكام الصادرة لصالح وضد بعض المرشحين من محاكم القضاء الإداري.

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وتسلمت الأحكام التي أصدرتها محاكم القضاء الإداري، في الطعون الانتخابية المقدمة من المرشحين المستبعدين من القائمة المبدئية، وانتهت لجان الفحص والبت في صفات المرشحين بحصر الأحكام ومراجعة الأوراق والمستندات الخاصة بمن صدرت لصالحهم أو ضدهم الأحكام، وبناءً عليه، أعدت كشفان، خُصص أولهما لمرشحين المقاعد الفردية، وثانيهما للمرشحين القوائم الأصليين والاحتياطيين، بناءً على الأحكام الصادرة.

وتُجرى عملية الاقتراع خارج مصر، يومي الأحد والإثنين 9 و10 أغسطس المقبل، من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، حسب توقيت كل دولة داخل مقار السفارات والقنصليات المصرية بالخارج، وفقًا للضوابط التي اتخذتها الهيئة بشأن إدلاء المصريين في الخارج بأصواتهم، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية، في ضوء ما يجتاح دول العالم من تفشي فيروس كورونا المستجد.

فيما تُجرى الانتخابات داخل مصر يومي الثلاثاء والأربعاء 11 و12 أغسطس، وتعلن النتيجة بحد أقصى 19 أغسطس.