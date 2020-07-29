أخبار مصر | إطلاق اسم الدكتور محمد مشالي على إحدى وحدات التأمين الصحي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 29 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر إطلاق اسم الدكتور محمد مشالي على إحدى وحدات التأمين الصحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة وبالإجماع، إطلاق اسم الدكتور محمد مشالي (طبيب الغلابة) على وحدة الحرفيين ببورفؤاد التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد.

يأتي ذلك القرار تقديرًا للمجهودات العظيمة التي قدمها الدكتور محمد مشالي (طبيب الغلابة) الذي وضع صحة المريض المصري أول اهتماماته دون التفات لمردود ذلك على مستواه الاقتصادي أو تحقيق أي مكاسب مالية.

وقال الدكتور أحمد السبكي إن الدكتور محمد مشالي (طبيب الغلابة) مثال إنساني يحتذى به في الإنسانية ورمزا خالدا للعطاء، حيث لم يبخل الطبيب الراحل على مدار45 عاما،ً بتقديم خدماته وخبراته الطبية والعلاجية للمحتاجين وغير المقتدرين ماديًا، كبارً وصغارًا، متحديًا جميع الظروف الاقتصادية وغلو الأسعار حيث ظل ثمن الكشف الخاص به كما هو لسنوات، كما أنه كان نعم العون لغير المقتدرين على شراء الأدوية، وكان رحمه الله عليه يقدم خدماته لهم بلا مقابل وبلا أي تمييز، ليضرب مثالًا خالدًا في العطاء الإنسانية ويرفع راية روح المهنة دائمًا وقبل أية اعتبارات أخرى.

كما قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية خلال اجتماعه اليوم بمقر الهيئة العامة للرعاية الصحية بمدينة نصر،أنه تقديرًا لدور الدكتور محمد مشالي سوف يتم إعادة تسمية الوحدة الصحية القريبة من محل سكن "طبيب الغلابة" بمحافظة البحيرة لتكون باسم الدكتور محمد مشالي أيضًا، وسيتم ذلك فور الانتهاء من نقل الأصول بمحافظة البحيرة إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية.

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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن خروج 1121 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 35959 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 465 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 39 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 92947 حالة من ضمنهم 35959 حالة تم شفاؤها، و4691 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.