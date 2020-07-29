أخبار مصر | ننشر مواعيد القطارات الجديدة المقرر زيادة أسعار تذاكرها غدا

قال الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اليوم الاربعاء، إنه بدءا من غد الخميس سيتم رفع أسعار تذاكر عدد 38 قطار من اجمالي عدد 900 قطار عاملين على كافة خطوط السكك الحديد.

وفيما يلي ننشر أرقام ومواعيد هذه القطارات:

مواعيد القطارات الجديدة اعتبارا من غدا الخميس ٣٠ يوليه ٢٠٢٠

- قطار 1006 خط " القاهرة - سوهاج " يتحرك من محطة القاهرة الساعة 6:00صباحا ليصل سوهاج 12:20 مساءا.

- قطار 1007 خط " سوهاج - القاهرة " يتحرك من محطة سوهاج الساعة 5:00 مساءا ليصل سوهاج 12:00 صباحا.

قطار 1004 خط " القاهرة - اسيوط " يتحرك من محطة القاهرة الساعة 8:15 صباحا ليصل سوهاج 12:30 ظهرا.

قطار 1005 خط " اسيوط - القاهرة " يتحرك من محطة اسيوط الساعة 5:30 مساءا ليصل القاهرة 11:45 مساءا.

- قطار 1031 خط " القاهرة - الإسكندرية " يتحرك من محطة القاهرة الساعة 8:10 صباحا ليصل الإسكندرية 11:05 صباحا.

- قطار 1030 خط " الاسكندريه - القاهرة " يتحرك من محطة الاسكندريه الساعة 4:30 عصرا ليصل القاهرة 7:25 مساءا.

وأضاف الوزير في تصريحات صحفية أن هذه القطارات يتم رفع قيمة تذكرتها لكونها قطارات جديدة بالكامل، موضحا ان اسعار القطارات الاخرى العاملة ستظل كما هي للجمهور.

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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن خروج 1121 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 35959 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 465 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 39 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 92947 حالة من ضمنهم 35959 حالة تم شفاؤها، و4691 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.