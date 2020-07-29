أخبار مصر | الوفد: نؤازر جهود الدولة وتوجهات السيسي لبناء الوطن

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 29 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الوفد: نؤازر جهود الدولة وتوجهات السيسي لبناء الوطن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بعث المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس حزب الوفد، برقية تهنئة إلي الرئيس عبدالفتاح السيسي، وشعوب الأمة العربية والاسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعيًا المولى عز وجل أن تقوى العلاقات بين الدول العربية والاسلامية لتكون دافعًا لصد أي خطر يواجه وحدتها.

وقال «أبوشقة»: يطيب لى بالأصالة عن نفسى وبالإنابة عن جموع الوفديين أن أبعث لسيادتكم أصدق التهاني القلبية بهذه المناسبة العظيمة، متمنيًا من الله عز وجل أن يمنحكم موفور الصحة ومزيدًا من التوفيق والسداد وأن يبارك في جهودكم المخلصة من أجل بناء مصر الحديثة ورخاء الوطن وتحقيق طموحات الشعب المصري نحو مستقبل أفضل.

وأكد رئيس حزب الوفد، تأييد ومؤازرة الحزب لجهود الدولة المصرية وتوجهات الرئيس السيسي نحو بناء وطن راسخ قادر على مواجهة التحديات والحفاظ على أمنه القومي من المخاطر الخارجية أو أعداء الوطن من الجماعات التخريبية التي تعمل على زعزعة أمن واستقرار الوطن، مشيدًا بروح الشعب المصري وتلاحمه وقت الأزمات ووقوفه خلف القيادة السياسية لعبور المحن التي يتعرض لها الوطن.

وأعرب «أبوشقة» عن أمنياته بأن يعيد الله سبحانه وتعالى مثل هذه المناسبة العظيمة وقد زالت جائحة كورونا وأن يعود موسم الحجيج كما كان، والوقوف بعرفات الله، الركن الأعظم فى الحج، مُثمنًا جهود الدولة المصرية فى مكافحة هذا الوباء، داعيًا الله عز وجل أن يكشف البلاء وأن يرفع الضر، وأن نستقبل نفحات هذه الأيام العطرة فى الأعوام القادمة بخير واطمئنان، مشيرًا إلى أن مصر حققت خطوات سريعة نحو المستقبل الذى يضمن لشعبها حياة كريمة بالعلم والعمل والثقة المتبادلة بين الشعب وقيادته الحكيمة.

وهنأ «أبوشقة» الشعب المصرى صاحب الملحمة الكبرى، الذى أثبت أنه شعب أصيل بثبت عند المحن والشدائد لا يتأثر بأى محاولات خبيثة لإرهابه وزعزعة استقراره، وأنه شعب يقف مع قيادته الحكيمة لبناء دولة عصرية حديثة ويؤيد قرارات القيادة السياسية التي تسعى للحفاظ على الوطن ومقدراته، ومن أجل إعلاء قيم الوحدة الوطن ومقدراته، وإعلاء قيم الوحدة الوطنية وتقوية نسيج العلاقات العربية والإفريقية ورفع اسم مصر عاليًا فى المحافل الدولية.

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وتقدم المستشار «أبوشقة» بالتهنئة إلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، داعيًا الله أن يحفظ الأزهر الشريف منارة الوسطية والاعتدال، وأن يسدد جهود فضيلة الإمام لنشر صحيح الدين الحنيف ونشر قيم العدل والحق لمواجهة خفافيش الظلام من أصحاب الفكر المتطرف.

وأضاف «أبوشقة» أننا إذ نعتز بهذه المناسبة العظيمة التى تؤكد وتجسد قيم العطاء والتضحية والفداء نستلهم منها هذه المعانى العظيمة، لتكون دافعًا لنا لمواصلة البذل والإخلاص فى العمل والأداء لرفعة الوطن الذى يمر بمرحلة دقيقة فى تاريخه نستهدف فيها التنمية وتوطيد دعائم الاستقرار والأمن والرخاء متسلحين بتاريخ زاخر من الإنجازات والفداء.

كما تقدم المستشار «أبوشقة» بالتهنئة إلى فضيلة الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة وجميع الوزراء والقيادات الدينية داعيًا الله أن يحفظ مصر واستقرارها وأمنها.

كما تقدم "أبو شقة" بالتهنئة إلى الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.

كما تقدم رئيس الوفد بالتهنئة إلى الفريق أول محمد زكى وزير الدفاع والانتاج الحربى والقائد العام للقوات المسلحة وإلى الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة والضباط والجنود، وثمن «أبوشقة» جهود القوات المسلحة فى حماية الوطن والذود عنه، مؤكدًا أن القوات المسلحة درع الوطن والحامية لترابه ومقدساته وشعبه.

كما تقدم «أبوشقة» بالتهئنة إلى وزير الداخلية اللواء محمود توفيق وقيادات جهاز الشرطة بهذه المناسبة، مشيرًا إلى أن الشرطة جهاز وطنى وعين الوطن الساهرة لحماية مقدراته وأفراده.