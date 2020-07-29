مصر | حبس مجدي عبدالغني سنة وتغريمه 100 ألف جنيه في قضية الميراث

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 29 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر حبس مجدي عبدالغني سنة وتغريمه 100 ألف جنيه في قضية الميراث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت محكمة جنح الدقي، اليوم الأربعاء، بحبس مجدي عبدالغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري الأسبق وآخرين، سنة، وكفالة ٢٠٠٠ جنيه وغرامة ١٠٠ ألف جنيه، في اتهامه بالامتناع عن تسليم حصة ميراث لأقاربه.

كانت عائلة مجدي عبدالغني أقامت دعوى قضائية مباشرة ضده، لامتناعه عن تسليم حصة الميراث الخاصة بهم وحرمانهم منها.

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