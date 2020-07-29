شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق اسم «طبيب الغلابة» على وحدة تابعة للتأمين الصحي الشامل ببورسعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، في اجتماعه برئاسة الدكتور أحمد السبكي، الأربعاء، إطلاق اسم الدكتور محمد مشالي «طبيب الغلابة» على وحدة الحرفيين ببورفؤاد، التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد.

يأتي ذلك القرار تقديرًا للمجهودات العظيمة التي قدمها الدكتور محمد مشالي، الذي وضع صحة المريض المصري في أول اهتماماته دون التفات لمردود ذلك على مستواه الاقتصادي أو تحقيق أي مكاسب مالية.

وقال الدكتور أحمد السبكي، إن الدكتور محمد مشالي مثال إنساني يحتذى به في الإنسانية ورمزا خالدا للعطاء، حيث لم يبخل الطبيب الراحل على مدار45 عاما،ً بتقديم خدماته وخبراته الطبية والعلاجية للمحتاجين وغير المقتدرين ماديًا، كبارً وصغارًا، متحديًا جميع الظروف الاقتصادية وغلو الأسعار حيث ظل ثمن الكشف الخاص به كما هو لسنوات، كما أنه كان نعم العون لغير المقتدرين على شراء الأدوية، وكان رحمه الله عليه يقدم خدماته لهم بلا مقابل وبلا أي تمييز، ليضرب مثالًا خالدًا في العطاء الإنسانية ويرفع راية روح المهنة دائمًا وقبل أية اعتبارات أخرى.

وأوضح مجلس إدارة الهيئة أنه اسوف يتم إعادة تسمية الوحدة الصحية القريبة من محل سكن «طبيب الغلابة» بمحافظة البحيرة لتكون باسم الدكتور محمد مشالي أيضًا، وسيتم ذلك فور الانتهاء من نقل الأصول بمحافظة البحيرة إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية.