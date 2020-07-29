شكرا لقرائتكم خبر عن مطار طابا يبدأ في استقبال الرحلات السياحية.. وأول رحلة دولية 5 أغسطس والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تلقت وزارة الطيران المدنى عدة خطابات من شركات السياحة ومنظمي الرحلات لتسيير رحلات جوية إلى مطار طابا، حيث يستقبل مطار طابا أول رحلة دولية قادمة من بولندا، في 5 أغسطس المقبل، كما تعاقدت شركة مصر للطيران مع إحدى الشركات السياحية لتسيير عدد (٧) رحلات طيران عارض لمدينة طابا خلال الفترة من ١٩ اغسطس حتى منتصف شهر سبتمبر القادم بالإضافة إلى 10 رحلات طيران عارض أيضاً لمدينة شرم الشيخ.
يأتي ذلك في إطار نتائج الجولات والزيارات المستمرة التي يقوم بها الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى، والدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، لمطارات الجذب السياحى، وفي ضوء التنسيق والتعاون بين الوزارتين من أجل تنشيط الحركة السياحية الوافدة إلى المقاصد السياحية بجمهورية مصر العربية.
يأتى هذا عقب الزيارة التي قام بها وزيرا الطيران والسياحة لطابا مؤخراً، حيث تققد الطيار محمد منار مطار طابا واطمأن على جاهزية المطار الذي يعد من المطارات السياحية الواعدة لاستقبال الرحلات الدولية والداخلية القادمة إلى مدينة طابا. وأكد منار على حرص وزارة الطيران وكافة شركاتها التابعة على الاستمرار في تلبية كافة متطلبات جميع المستثمرين ووكلاء السياحه وشركات الطيران ومنح شركات الطيران التي تقصد المطارات السياحية بمحافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء تخفيضات بنسبة ٥٠% على رسوم الهبوط والأيواء بالإضافة إلى تخفيض بنسبة ٢٠% على الخدمات الأرضية حتى آخر أكتوبر 2020 وذلك لتنشيط الحركة السياحة الوافدة إلى مصر.
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