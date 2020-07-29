شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مدير مدرسة بتهمة تقاضي 100 ألف جنيه رشوة من ولي أمر (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ألقت هيئة الرقابة الإدارية، الأربعاء،القبض على مدير مدرسة لتقاضيه مبلغ ١٠٠ ألف جنيه على سبيل الرشوة من أحد اولياء الأمور، مقابل قيامه بالإخلال بواجبات وظيفته واستغلال نفوذه لدي زملائه ومرؤوسيه في العمل بالتدخل لصالح الطالب نجل ولي الأمر بالمخالفة للقانون، وبعرض المتهم على النيابة العامة باشرت تحقيقاتها مع المتهم وقررت حبسه.

كما ألقت الهيئة القبض على رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات التي تعمل في مجال التجارة الإلكترونية لقيامه بارتكاب جريمة الاتجار في النقد الأجنبي بالمخالفة لأحكام قانون البنك المركزي. كانت تحريات الرقابة الإدارية اسفرت عن استغلاله أعمال التحويلات الإلكترونية الخاصة بالشراء من الخارج ‏والتعامل بالدولار الأمريكي داخل السوق المحلي بالمخالفة للقانون، وبالعرض على نيابة الشؤون المالية والتجارية، اذنت بضبط المتهم، وبتفتيش مقار الشركة تم ضبط أجهزة إلكترونية، وحاسب آلي، ونقاط الدفع الإلكتروني، والمستندات التي تؤكد ارتكابه للجريمة، بالإضافة إلى بعض العملات الاجنبية المختلفة، وجار التحقيق معه.

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