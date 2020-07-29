شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يستقبل وفد الأقباط الكاثوليك للتهنئة بعيد الأضحى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، بمكتبه، صباح الأربعاء، وفد ممثلي كنيسة الأقباط الكاثوليك برئاسة الأنبا بخوم نصيث، نائب بطريرك كنيسة الأقباط الكاثوليك، والدكتور جميل حليم مستشار بطريرك كنيسة الأقباط، والأب بيشوي مسؤول العلاقات العامة بالكنيسة، لتقديم التهنئة بعيد الأضحى المبارك.

أكد محافظ القاهرة على اعتزازه بالراوبط القوية والسماحة الدينية التى تميز الشعب المصرى داعياً الجميع للعمل والإنتاج لتحقيق مسيرة التنمية.

وأعرب الوفد عن سعادته بمشاركة الإخوة المسلمين التهنئة بحلول عيد الأضحى المبارك مؤكدين أن مصر بلد الأنبياء والرسالات وتتميز بالنسيج الواحد وتكريس مبدأ المواطنة وقبول الآخر لترسيخ الأخوة والمحبة والتعايش بين كافة أطياف المجتمع المصري.