شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تنتهي من المراجعة الدورية نصف السنوية لمؤشرات السوق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت إدارة البورصة المصرية اعتماد التعديلات التي أقرتها لجنة المؤشرات في إطار المراجعة الدورية نصف السنوية لمؤشرات السوق، على أن يتم العمل بها، الثلاثاء المقبل الموافق 4 أغسطس 2020.

شهدت المراجعة الحالية تعميم التعديل الذي أدخلته البورصة على عملية اختيار الشركات المكونة لمؤشر EGX30 على مؤشرات «–EGX 50 EWI EGX 70 EWI– EGX100 EWI»، والذي يتضمن ادراج الشركات التي تحقق قيم تداول مرتفعة بشكل شهري بدلاً من الاعتداد بإجمالي قيم التداول بنهاية فترة المراجعة كل 6 أشهر، والتي كان من الممكن أن تسمح بانضمام شركات تحقق طفرات في قيم التداول ولكن بصورة غير مستمرة.

شهد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 وكذلك كل من مؤشر EGX 30 CAPPED، ومؤشر EGX30 TR “اللذان يضمان نفس شركات مؤشرEGX30 “، استبعاد 5 شركات من الشركات غير المؤهلة وفقاً للمنهجية الحالية، مقابل انضمام 5 شركات جديدة للمؤشر.

كما شهد مؤشر البورصة متساوي الأوزان EGX50 EWI استبعاد 9 شركات مقابل انضمام 9 شركات جديدة، أما مؤشر EGX70 EWI فقد شهد خروج 14 شركة، انضم 5 شركات منها إلى مؤشر EGX30، أما مؤشر EWI EGX100 فقد شهد خروج 9 شركات مقابل انضمام 9 شركات جديدة للمؤشر.

كما انتهت عملية المراجعة الدورية للمؤشرات القطاعية إلى تعطيل العمل بالمؤشر القطاعي «طاقة وخدمات مساندة»، وذلك لعدم استيفاء المؤشر للمعايير والمحددات الخاصة بتكوين المؤشرات القطاعية، وهو ألا تقل عدد الشركات المكونة للمؤشر عن 3 شركات.

تجري البورصة مراجعتين كل عام لمؤشراتها تنتهي الأولى في يناير، ويتم بدء العمل بها أول فبراير (عن الفترة 1/7 إلى 31/12)، وتنتهي المراجعة الثانية آخر يوليو ويتم العمل بها بداية أغسطس (عن الفترة1/1 إلى 30/6)، وترصد المراجعات التغير في قيم التداولات على الأسهم المقيدة ومعدل التداول الحر، وفقا لمنهجيات كل مؤشر، وتشمل المراجعة استبعاد الشركات غير المؤهلة، وإدراج الشركات التي تستوفى المعايير.

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