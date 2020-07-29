شكرا لقرائتكم خبر عن المحافظات ترفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت الأجهزة التنفيذية في المحافظات رفع درجة الاستعداد لجميع الاجهزة التنفيذية والمديريات والأحياء لاستقبال عيد الأضحي، وتم تشكيل غرف عمليات تعمل على مدار 24 ساعة لتلقي البلاغات والتعامل معها.

في القليوبية، أعلن المحافظ اللواء عبدالحميد الهجان منع دخول المواطنين وسيارات الرحلات ووقف الرحلات النيلية على مدار الساعة خلال أيام عيد الأضحى لمنع أي تجمعات على كورنيش النيل في بنها والقناطر الخيرية، وتم التنسيق مع الأجهزة الأمنية لاتخاذ إجراءات صارمة حيال المخالفين وتعيين أكمنة ثابتة ومتحركة بمداخل ومخارج المدن وخاصة القناطر الخيرية وكورنيش العاصمة بنها وشبرا الخيمة.

وتم التنسيق مع وزارة الري على استمرار غلق حدائق القناطر الخيرية والمتنزهات والمتاحف خلال فترة العيد لمنع كافة أشكال الزحام والتكدس بين المواطنين، كما تم التنبيه على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بمتابعة غلق الحدائق العامة ووقف أي رحلات نيلية بالتنسيق مع شرطة المسطحات المائية والبيئة، ومنع التجمعات على كورنيش النيل .

وأعلن الدكتور حمدي الطباخ، وكيل وزارة الصحة، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع مستشفيات المحافظة ومنع كافة الإجازات وإجازات مديري المستشفيات ونوابهم خلال أيام العيد.

وفي السويس قال المحافظ اللواء عبدالمجيد صقر، إنه تم تشكيل غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة لتلقي أي بلاغات ترد والاستجابة لها من قبل المسؤولين خلال إجازة العيد.

وأكد المحافظ أنه تم رفع درجة الاستعداد داخل المستشفيات وإلغاء الإجازات للأطباء وطاقم التمريض، وجاهزية أقسام الطوارئ والحوادث بالمستشفيات العامة، والتأكيد على توفير كافة الأدوية المطلوبة، مشددا على التنسيق بين الإسعاف ومديرية الصحة والتأمين الصحي لإستقبال أي حوادث.

وفي المنيا، وجه المحافظ اللواء أسامة القاضي رؤساء الوحدات المحلية والوحدات القروية بتكثيف العمل وانجاز أعمال التجميل ونظافة الشوارع بالمدن والقرى في إطار الحفاظ على الوجه الحضاري والجمالي للمحافظة ورفع وإزالة تجمعات القمامة والمخلفات أولا بأول، مؤكدًا على ضرورة المرور على المخابز والمستشفيات والأسواق والمجازر والجمعيات الاستهلاكية للتأكد من انتظام العمل وتوافر كافة السلع التي تلبي احتياجات المواطنين.

وشدد المحافظ، على مسؤولي الطب البيطري بحظر ذبح الأضاحي بالطرق أو الشوارع أو خارج المجازر المعتمدة ومنع إقامة الشوادر لبيع رؤوس الماشية، على أن تقوم جميع المجازر بنطاق المحافظة باستقبال أضاحي الأهالي، بدءً من يوم العيد، وحتى عصر اليوم الرابع بالمجان.

كما تم إعدام إحدى رؤوس الماشية المريضة بالسل وتزن 400 كجم، قبل بيعها وتداولها بالأسواق.

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وفي سوهاج قال المحافظ اللواء طارق الفقي، إنه تم تخصيص غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة، وغرف عمليات فرعية بالمراكز لمتابعة انتظام سير العمل بالمرافق العامة والخدمية، ومتابعة الموقف على مدار 24 ساعة، والتنسيق بين الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى، والطب البيطري، والصحة، والبيئة، لوضع خطة للتخلص الآمن من مخلفات ذبح الأضاحي، وتشكيل فرق للتدخل السريع بمرافق المياه، والصرف الصحي، والكهرباء، والغاز الطبيعى، وتكثيف حملات النظافة، والتجميل، ورفع القمامة يومياً، على أن تقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحى بتوفير سيارات الكسح لجميع المجازرعلى مدار 24 ساعة خلال فترة ما قبل العيد، وأثناء العيد، وبعد العيد لكسح مياه الصرف من المجازر أولا بأول.

وفي الوادي الجديد، أكد المحافظ اللواء محمد الزملوط، أنه تم رفع درجة الإستعداد القصوى بكافة مرافق المحافظة إلى جانب اتخاذ كافة التدابير اللازمة بمرافق الصحة والإسعاف والكهرباء والمياه، وتشكيل فرق طوارئ جاهزة لإصلاح أية أعطال في المرافق المختلفة بالمحافظة، بجانب تكثيف التواجد الأمني داخل المدن وعلى الطرق السريعة ووضع الخطط اللازمة لضمان السيولة المرورية اللازمة لتجنب الحوادث، بالإضافة إلى تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق لضمان توافر السلع والتأكد من مصدرها وتاريخ الإنتاج ومدى صلاحيتها وإعلان الأسعار أمام المستهلكين، وطرح زيادة في المعروض من اللحوم الحمراء من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين .

وفي شمال سيناء، قرر المحافظ اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، رفع درجة الاستعداد بكافه المديريات والمصالح الحكومية وتوفير كافه متطلبات المواطنين خلال أيام العيد، وشدد على أهميه الحفاظ على نظافة البيئة وعدم تلويث الشوارع والحرص على عدم إلقاء مخلفات الذبائح في الشوارع، بجانب استمرار عمل أجهزه المرافق والخدمات طوال أيام العيد.