شكرا لقرائتكم خبر عن بيان عاجل من «المترو» بشأن المسؤول عن تعطل حركة الخط الأول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن أحمد عبدالهادي بكير، المتحدث الرسمي لشركة مترو الأنفاق، أنه بعد الفحص الفني والتحقيقات لعطل الشبكة الكهربائية الهوائية بين محطتي غمرة والدمرداش، تبين أن سبب العطل سقوط شداد الشبكة، ما أدى إلى فصل التيار في هذه المنطقة وتعطل حركة القطارات في الخط الأول.

وقال بكير، في بيان صحفي، الأربعاء، إنه لم يستدل على قيام وجود أشخاص بإلقاء أي أجسام تسببت في العطل.

وأكد أن فرق الطوارئ انتقلت إلى مكان العطل وتم إصلاحه وعودة حركة القطارات إلى طبيعتها، مع الدفع بعدة قطارات فارغة من الركاب بعدد من محطات الخط الأول، لامتصاص أي زحام ناتج عن العطل.

وأشار بكير إلى أن جميع فرق الطوارئ بالخطوط الثلاثة في حالة استعداد تام للعمل على إزالة أي أعطال مفاجئة قد تحدث.