شكرا لقرائتكم خبر عن «الداخلية» تمنع انتظار المركبات بطرق الكورنيش بجميع المحافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت وزارة الداخلية، الأربعاء، منع انتظار المركبات بطرق الكورنيش بجميع المحافظات، اعتبارا من صباح أول أيام عيد الأضحى الجمعة الموافق 31 يوليو. وقالت الوزارة، في بيان صحفي، الأربعاء، إنه سيتم رفع أي مركبة متواجدة بتلك الطرق واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 92,947

تعافي 35,959

وفيات 4,691

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