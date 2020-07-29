شكرا لقرائتكم خبر عن ما هي الإجراءات الاحترازية المتبعة خلال عيد الأضحى؟ (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

«يبقى الحال كما هو عليه»، شعارٌ رفعه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي لإعلان الإجراءات الاحترازية المُتبعة خلال عيد الأضحى، إذ قال إن الحكومة اتخذت إجراءات احترازية وتدابير وقائية، خلال أيام عيد الأضحى المبارك، مُشابهة للقرارات في عيد الفطر الماضى، لعدم عودة ارتفاع الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وطالب «مدبولي» المصريين باستمرار اتباع الإجراءات الاحترازية، مؤكدًا: «هناك دول شهدت زيادة أعداد إصابات كورونا، بسبب قلة الوعي، وتخفيف الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية»، وأضاف: «إحنا ممكن في أي وقت نرجع نفرض إجراءات شديدة إذا لم يلتزم المصريون بالإجراءات الاحترازية».

يُذكر أن الإجراءات الاحترازية في عيد الفطر الماضي تضمنّت، نصت المادة الأولى من القرار على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 940 لسنة 2020، واستمراراً لجهود الدولة في المحافظة على صحة المواطنين ودرءً لأية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، يحظر انتقال أو تحرك المواطنين، بكافة أنحاء الجمهورية، على جميع الطرق من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا، مع السماح بالحركة الضرورية المُرتبطة بالاحتياجات الطارئة التي يُقدرها مأمورو الضبط القضائي.

من جانبه، أوضح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أنه تقرر غلق المحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية «المولات»، الساعة 10 مساء.

وتضمنت القرارات السماح باستقبال الجمهور بالمقاهي والكافيتريات والمطاعم، وما يماثلها من المحال والمنشآت، ومحال الحلويات ووحدات الطعام المتنقلة، حتى الساعة 12 منتصف الليل.

وأكد سعد على استمرار غلق الشواطئ العامة، والحدائق العامة والمتنزهات، على أن يتم النظر بعد عيد الأضحى في إمكانية السماح بدخول 50% من الطاقة الاستيعابية، وذلك للحدائق والمتنزهات التي يتم الدخول إليها عن طريق تذاكر الدخول، لسهولة التحكم في عدد المرتادين من خلال التذاكر التي ستتم طباعتها يوميًا.

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