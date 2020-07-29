شكرا لقرائتكم خبر عن هنيدي وهاني رمزي وإسماعيل يس علي التليفزيون المصرى في العيد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
يحتفل التليفزيون المصرى بعيد الأضحى المبارك على مدار ايام العيد بتطويع برامج قنوات التليفزيون من أجل تلك المناسبة العطرة وذلك بإستعراض مظاهر العيدو إذاعة مجموعة متنوعة الافلام العربية والاغانى .
وفي القناة الثانية : تقدم القناة مجموعة من البرامج المطوعة و هى " طعم البيوت – الوان – ذاكرة الايام – مصر جميلة – قولوا للناس حسنا – على ارض مصر – بوضوح – مقعد امام الشاشة " كما تقدم مجموعة من الافلام العربية و هى " عظمة الاسلام " عسكر فى المعسكر " عصر اول ايام العيد " – بنات العم " عصر ثانى ايام العيد - غبى منه فيه " عصر ايام العيد " – العتبة الخضرا " صباحاً رابع ايام العيد " ، كما تقدم مجموعة من المسرحيات و هى " شاهد مشفش حاجة " سهرة وقفة عرفات " – علشان خاطر عيونك " سهرة اول ايام العيد " – البرنسيسة " عصر ثانى ايام العيد - البيجاما الحمرا " عصر ثالث ايام العيد " – تخاريف " عصر رابع ايام العيد " .
القناة الفضائية المصرية : تقدم القناة مجموعة من البرامج المطوعة و هى " صباحنا مصرى – حديث الصباح – سيدتى - حلوة بلدى – مصر ارض الجمال – العالم من حولك موال من بلدى " كما تقدم مجموعة من الافلام العربية و هى " عظمة الاسلام " ظهيرة وقفة عرفات " و فى السهرة ورد الغرام – العذاب ثلاثة " سهرة اول ايام العيد " – العتبة الخضراء " صباحاً ثانى ايام العيد - انا و هو و هى " صباحاً ثالث ايام العيد " – دلع البنات " صباحاً رابع ايام العيد " ، كما تقدم مجموعة من المسرحيات و هى " ريا و سكينة " عصر اول ايام العيد " – الدخول بالملابس الرسمية " عصر ثانى ايام العيد - الدلوعه " عصر ثالث ايام العيد " – حالة حب " عصر رابع ايام العيد " .
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