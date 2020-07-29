شكرا لقرائتكم خبر عن خروج 26 حالة جديدة من فيروس كورونا بعد تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة بالحُمًيات والصدر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت مديرية الصحة والسكان ببني سويف عن تعافى 26حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد"منهم سيدة مسنة 92 سنة"،بواقع 7 حالات من مستشفى الصدر و19 حالة من مستشفى الحمًيات وذلك عقب خضوعهم للرعاية الصحية وبروتوكول علاج وزارة الصحة

وأشار الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة،إلى متابعة محافظ بنى سويف اللحظية لمستجدات ملف كورونا لتذليل العوائق التى قد تواجه المنظومة أولاً بأول،مؤكدا على مواصلة الجهود التي تقوم بها المنظومة الصحية بالمحافظة في التعامل مع تداعيات جائحة كورونا،وأن المنظومة الصحية لا تدخر جهدا للدفع بجهود الدولة في مجابهة تلك الأزمة

من جانبه، أثنى الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف على الجهد المشرف الذى تبذله المنظومة الصحية بالمحافظة فى ظل أزمة فيروس كورونا،مثمنا دور الطاقم الطبى بالمستشفىين،وكاف مستشفيات المحافظة،حيث يعمل الجميع بتفان وإخلاص ، ليضربوا أروع الأمثلة في أداء الواجب المهنى والوطنى

وتقدم الدكتور وكيل الوزارة بالشكر للدكتور أحمد بغدادي مدير العلاجى والدكتور محمود حسين مدير المستشفيات والدكتور أفرام ماجد مدير مستشفى الصدر،والدكتور وليد عبده مدير مستشفى الحميات على المتابعة المستمرة لسير العمل بالمستشفيين