شكرا لقرائتكم خبر عن «الري» تزيل التعديات على الترع والمصارف بمركزين في البحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، إنه تم إزالة 15 تعديًا على الترع والمصارف في نطاق المحافظة على مساحة 570 مترًا بمركزى أبوحمص وكفر الدوار ضمن الموجة 16 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والمنافع العامة.

وقامت مديرية الرى بالبحيرة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بتنفيذ حملة لإزالة التعديات بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوحمص تم خلالها تنفيذ عدد 7 قرارًا إزالة لتعديات البناء في مركز أبو حمص، كما قامت بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار بتنفيذ 8 قرارات إزالة منهم 4 قرارات فورية للتعديات على الترع والمصارف على مساحة 500 مترًا مربعًا في مركز كفر الدوار.

حملة لإزالة التعديات فى البحيرة

حملة لإزالة التعديات فى البحيرة

حملة لإزالة التعديات فى البحيرة