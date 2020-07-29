شكرا لقرائتكم خبر عن القنوات الإقليمية تحتفل بعيد الأضحى علي طريقتها الخاصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يحتفل قطاع القنوات الإقليمية بعيد الأضحى المبارك بداية من يوم وقفة عرفات وعلي مدار العيد بتطويع برامج قنوات القطاع من أجل تلك المناسبة العطرة وذلك بإستعراض مظاهر العيد في الأقاليم المختلفة، وتتضمن الخريطة العديد من البرامج والفقرات المفتوحة وعرض مجموعة كبيرة من الألحان والأغاني الشهيرة المرتبطة بالعيد فضلاً عن إذاعة مجموعة من الأعمال الدرامية والمسرحيات والأفلام الدرامية والأفلام التسجيلية، ومن البرامج المطوعة للاحتفال بعيد الأضحى المبارك :

قناة القاهرة: تقدم القناة مجموعة من البرامج المطوعة على مدار ايام العيد و وقفة عرفات و هى " صباح القاهرة – الكاميرا بين الناس – اكلات العيد المرأة فى العيد – العاصمة و الناس - صحتك فى العيد – مواهب ق 3 " كما تقدم مجموعة من الافلام العربية و هى " بيت الله الحرام " ظهيرة وقفة عرفات " – غبى منه فيه " سهرة اول ايام العيد " – حارة برجوان " سهرة ثانى ايام العيد - المجانين فى نعيم "سهرة ثالث ايام العيد " – و حياة قلبى و افراحه "سهرة رابع ايام العيد " ، كما تقدم مجموعة من المسرحيات و هى " الجوكر " سهرة وقفة عرفات " – موسيقي فى الحى الشرقى " ظهيرة اول ايام العيد " – غزل البنات " عصر ثانى ايام العيد - سكر زيادة " عصر ثالث ايام العيد " – الدلوعة " عصر رابع ايام العيد " .

قناة القنال: تقدم القناة مجموعة من البرامج المطوعة على مدار ايام العيد و هى "صبيان و بنات – اكلة هنية - الضمة تحلى - القنال اليوم – فى قلب الحدث – من اجل مصر " ، كما تقدم مجموعة من المسرحيات و هى " راقصة قطاع عام " سهرة اول ايام العيد " – سيدتى الجميلة " سهرة ثانى ايام العيد - العيال كبرت " سهرة ثالث ايام العيد " – كارمن " سهرة رابع ايام العيد " ، كما تقدم مجموعة من الافلام العربية و هى " اضحك الصورة تطلع حلوة " سهرة اول ايام العيد " – طاطا و ريكا و كاظم بيه " سهرة ثانى ايام العيد - اى اى "سهرة ثالث ايام العيد " – فى الصيف لازم نحب "سهرة رابع ايام العيد " .

قناة اسكندرية : تقدم القناة مجموعة من البرامج المطوعة على مدار ايام العيد و وقفة عرفات و هى " راجل و اثنين ستات – براعم اسكندرية - انا و انت – اسكندرية من تانى – خطوات شابة – إسكندرانية " ، كما تقدم مجموعة من المسرحيات و هى " حزمنى يا " سهرة اول ايام العيد " – عائلة سعيدة جداً " سهرة ثانى ايام العيد - حالة حب " سهرة ثالث ايام العيد " فارس و بنى خيبان " سهرة رابع ايام العيد " ، كما تقدم مجموعة من الافلام العربية و هى " هجرة الرسول " وقفة عرفات "- أيس كريم فى جليم " سهرة اول ايام العيد " – واحدة بواحدة " سهرة ثانى ايام العيد - عفريته اسماعيل يس "سهرة ثالث ايام العيد " – دايما معاك "سهرة رابع ايام العيد " .

قناة الدلتا: تقدم القناة مجموعة من البرامج المطوعة على مدار ايام العيد و هى " صباح الدلتا – علشان بكره – نهار جديد – امل المستقبل – لست وحدك – ريف بلدنا – بنت مصر " كما تقدم مجموعة من الافلام العربية و هى " التوت و النبوت " سهرة اول ايام العيد " – سوق المتعة " سهرة ثانى ايام العيد - حديث المدينة "سهرة ثالث ايام العيد " – المراهقات "سهرة رابع ايام العيد " ، كما تقدم مجموعة من المسرحيات و هى " كارمن " سهرة اول ايام العيد " – انا و هو و سموه " سهرة ثانى ايام العيد - سيدتى الجميلة " سهرة ثالث ايام العيد " – شارع محمد على " عصر رابع ايام العيد " .

قناة الصعيد : تقدم القناة مجموعة من البرامج المطوعة على مدار ايام العيد و هى " صباح الصعيد – همزة وصل – الحق فى الحياة – من قلب الحدث – شبابنا اسيوط بين الماضى و الحاضر " كما تقدم مجموعة من الافلام العربية و هى " حنفى الابهه " سهرة اول ايام العيد " اقوى الرجال " سهرة ثانى ايام العيد - المجانين فى نعيم "سهرة ثالث ايام العيد " – اشغال شاقة "سهرة رابع ايام العيد " ، كما تقدم مجموعة من المسرحيات و هى " شاهد ما شفش حاجة " سهرة اول ايام العيد " – العيال كبرت " سهرة ثانى ايام العيد - وجه نظر " سهرة ثالث ايام العيد " – فندق الاشغال الشاقة " عصر رابع ايام العيد " .

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قناة طيبة : تقدم القناة مجموعة من البرامج المطوعة على مدار ايام العيد و هى " صباح طيبة – حياتنا – احلامهم البسيطة – يلا شباب – بورترية – شارع الجنوب – طيبة تيوب " ، كما تقدم مجموعة من المسرحيات و هى " تخاريف " ظهيرة اول ايام العيد " – اخويا هايص و انا لايص " ظهيرة ثانى ايام العيد - حزمنى يا " ظهيرة ثالث ايام العيد " هالو شلبى " ظهيرة رابع ايام العيد " ، كما تقدم مجموعة من الافلام العربية و هى " الرصيف " سهرة اول ايام العيد " – يوم ما تقابلنا " سهرة ثانى ايام العيد - جحيم تحت الارض "سهرة ثالث ايام العيد " – غريب فى الميناء "سهرة رابع ايام العيد " .