شكرا لقرائتكم خبر عن «هيرميس» تعلن إتمام بيع 7% من أسهم «فوري» في البورصة المصرية بقيمة 50 مليون دولار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت المجموعة المالية هيرميس – المؤسسة المالية والاستثمارية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة – عن نجاح إتمام بيع 50 مليون سهم من شركة فورى لحلول المدفوعات الإلكترونية «FWRY.CA»، مما يمثل 7% من أسهم الشركة في السوق الثانوي بالبورصة المصرية، وذلك في صفقة قيمتها 50 مليون دولار أمريكي.

وقامت المجموعة المالية هيرميس بدور مدير الطرح وقدمت خدماتها الاستشارية للأطراف البائعة وهم صندوق المشروعات المصري الأمريكي و«Link HoldCo BV Helios» ومؤسسة التمويل الدولية و«ResponsAbility» والبنك الأهلي المصري وبنك مصر ومجموعة من موظفي شركة فوري.

قال مصطفى جاد، الرئيس لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس، إن شركة فوري أحد أهم الفرص الاستثمارية التي تنال استحسان مجتمع الاستثمار وشبكة عملاء الشركة، وهو ما ساهم في إتمام الصفقة في زمن قياسي.

وأشاد «جاد» باستمرار فريق العمل في الإتمام الناجح لصفقات متعددة تغطي أسواق المال والدمج والاستحواذ وهيكلة الدين رغم الظروف الراهنة التي تواجه الأسواق الناشئة والمبتدئة.

جدير بالذكر أن صفقة بيع أسهم شركة فوري بالسوق الثانوي وقيمتها 50 مليون دولار هي ثاني صفقات أسواق المال التي تنفذها شركة هيرميس عقب إتمام صفقة طرح أسهم مجموعة الدكتور سليمان الحبيب بالسوق السعودي تداول بقيمة تقارب 700 مليون دولار.

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