شكرا لقرائتكم خبر عن الإفتاء توضح موعد الذبح الشرعي للأضحية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أوضحت دار الإفتاء، الموعد الشرعي للأضحية، عبر حسابها الرسمي على «فيس بوك».

وجاء في نص بيان الإفتاء: «يبدأ وقت الذبح الشرعي للأضحية بعد صلاة عيد الأضحى، ويستمر حتى مغرب رابع أيام العيد، وفي هذا العام يمكن للمضحي أن ينتظر حتى انتهاء صلاة العيد التي تنقل عبر وسائل الإعلام».

وتابعت: «أو البقاء مدة نصف ساعة بعد دخول وقت الصلاة -وهي المدة التي تستغرقها الصلاة والخطبة- ثم يشرع في الذبح، حتى تكون أضحيته صحيحة..والله أعلى وأعلم».