شكرا لقرائتكم خبر عن في أول حوار بعد تسلمه منصبه.. السفير الروسي بالقاهرة ضيف برنامج «رأي عام» الليلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار في أول حوار بعد تسلمه منصبه، يتحدث جيورجي بوريسينكو، السفير الروسي الجديد لدى القاهرة، إلى الإعلامي عمرو عبدالحميد في برنامج (رأي عام) على قناة TeN في حوار خاص يذاع الليلة (الأربعاء)، عن سبل تطوير العلاقات بين مصر وروسيا، والكيفية التي تتعامل بها موسكو مع الملفات الإقليمية الساخنة كالأزمتين السورية والليبية. كما سيتناول الحوار قضية عودة السياحة الروسية إلى المنتجعات المصرية وكذلك ملف محطة الضبعة النووية. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 92,947

تعافي 35,959

وفيات 4,691

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