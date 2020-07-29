شكرا لقرائتكم خبر عن توسعة شارع فريد ندا ببنها لحل مشاكل التكدس المروري بمدخل العاصمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية البدء في تنفيذ مخطط لتطوير وتوسعة وتشجير شارع فريد ندا بمدينة بنها ضمن خطة المحافظة لتطوير المدينة وإضفاء اللمسة الحضارية والجمالية على تلك المنطقة باعتبارها مدخلا لمدينة بنها عاصمة القليوبية بالتنسيق مع إدارة المرور بالقليوبية وكلية هندسة شبرا

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المحافظ اليوم لتطوير شارع فريد ندا بحضور والدكتورة إيمان ريان والدكتور سميرحماد نائبي المحافظ والدكتورعواد أحمد على السكرتير العام للمحافظة والمهندس طلعت سلطان المستشار الهندسي للمحافظة وإسلام رجب مدير وحدة تطوير العشوائيات بالمحافظة والمهندس أحمد صديق الشيخ مدير عام مشروعات القليوبية بجهاز تعمير القاهرة الكبرى والمهندس على عبدالستار رئيس مدينه بنها والدكتور إبراهيم رمضان ممثلا عن كلية هندسة شبرا

وأكد «الهجان» على جميع الحضور بسرعة البدء في تنفيذ مشروع التطوير والانتهاء في ذات الوقت من إزالة كافة المعوقات وتذليلها لحل مشاكل التكدس المروري وتحقيق السيولة المرورية في كل الشوارع الحيوية بمدينة بنها