شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد صلاة العيد في القاهرة والمحافظات بالمنازل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت دار الافتاء المصرية، مواعيد صلاة عيد الأضحي المبارك في كافة محافظات مصر: «القاهرة 5:38- الجيزة 5:39- الإسكندرية 5:41- بورسعيد 5:32- السويس 5:33».

ولكن كان قد أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنه لا صحة لما تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن السماح بإقامة صلاة عيد الأضحى المبارك في جميع المساجد بمختلف المحافظات.

وأن صلاة العيد ستكون كما حدث في عيد الفطر المبارك، أنها ستنقل فقط عبر الفضائيات المختلفة، وعلى المساجد أن تبث التكبيرات فقط وذلك ضمن خطة الحكومة المصرية في مواجهة فيروس كورونا.

قالت وزارة الأوقاف، إن قرار فتح المساجد مازال يقتصر فقط على أداء الصلوات الخمس، مع استمرار تعليق إقامة صلاة الجمعة، مُشيرةً إلى أنه سيتم نقل صلاة عيد الأضحى المبارك من مسجد «السيدة نفيسة» بعدد محدود من العاملين بالأوقاف.

وأكدت الوزارة، في بيانها، إنه سيتم اقتصار باقي المساجد على رفع تكبيرات العيد من خلال مكبرات الصوت عبر إذاعة القرآن الكريم دون حضور للمصلين أو المكبرين، واقتصار الحضور للمساجد على الإمام والعمال المكلفين بإذاعة التكبيرات دون فتح المسجد للمصلين.

وناشدت الوزارة، جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين صفوف المواطنين.‏

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من جانب آخر، تدرس وزارة الأوقاف خلال هذه الأيام آلية وضوابط العودة التدريجية لصلاة الجمعة وتقديمها للجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء في اجتماعها بعد عيد الأضحى.