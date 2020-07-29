شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. مطار القاهرة يستقبل 77 رحلة ركاب دولية وداخلية وخاصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يستقبل مطار القاهرة الدولى، على مدار اليوم الأربعاء، 77 رحلة طيران ركاب دولية وداخلية وخاصة، تقل حوالي 12663 راكبا، كما يغادر المطار 78 رحلة سفر إلى عدة وجهات أوربية، وعربية، وأسيوية، وإفريقية، تقل على متنها 5349 مسافر من جنسيات مختلفة، ليصبح إجمالى عدد المسافرين والعائدين عبر مطار القاهرة الدولي خلال الـ 24 ساعة المقبلة 18012 راكبا.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن صالات السفر والوصول بالمطار سوف تستقبل، خلال الـ 24 ساعة القادمة، رحلات دولية من وإلى عدة وجهات بالخارج، تسيرها شركات دولية وعربية والناقل الوطنى مصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة.

وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الإحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وذلك بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي.

فيما ناشدت الأجهزة الأمنية بمطار القاهرة الدولى، صباح اليوم، جميع المودعين والمستقبلين خارج صالات السفر والوصول بالمطار التعاون مع رجال الأمن، خاصة المرور، للحد من الزحام أمام صالات السفر والوصول وسهولة الحركة بكل طرق ومداخل المطار، حرصاً على راحة الجميع، مع الإلتزام بكافة إجراءات التباعد حرصا على سلامتهم، وللحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وذلك من خلال الإذاعات الداخلية بصالات السفر والوصول بمبانى الركاب الثلاثة.

وأكدت مصادر خاصة بالمطار، رفع حالة الطوارئ بالمطار، استعداداً لاستقبال عيد الأضحى المبارك، ومتابعة تنفيذ خطة وزارة الداخلية وتنسيق الجهود وتبادل المعلومات بين جميع الأجهزة الأمنية وغير الأمنية العاملة بالمطار، بهدف توفير التأمين اللازم لسلامة المسافرين والعاملين بالمطار، والتأكيد على الإلتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية تنفيذا لتعليمات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وأعلنت سلطات الحجر الصحى بالمطار، استمرار تقديم جميع خدماتها الصحية خلال أيام إجازة عيد الأضحى المبارك، من خلال نشر المعلومة الصحية السليمة بين المسافرين والعائدين خاصة القادمين من دول أفريقيا، والبلاد الحارة للحد من انتشار الفيروسات القاتلة بين المسافرين والعائدين من الخارج .

وفى السياق نفسه، جددت شركة ميناء القاهرة الجوى من تحذيراتها بسبب ارتفاع درجات الحرارة وناشدت العاملين لديها ضرورة توخى الحذر والالتزام بمعايير السلامة والأمن حرصاً على الأرواح والممتلكات والتحسب لأى طوارئ جراء الموجة الحارة التي تضرب البلاد وتستمر حتى الاثنين القادم.

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من جانبها، استعدت الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة لبدء موسم الزحام، خاصة خلال أيام عيد الأضحى المبارك وعودة آلاف المصريين إلى بلادهم لقضاء إجازات عطلة نهاية العام والعطلات الصيفية.