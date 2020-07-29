شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: السكة الحديد كانت مهملة وخصصنا 142 مليار جنيه لتطوير المرفق والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن السكة الحديد كانت مهملة لفترة طويلة جداً، متابعا: "خصصنا 142 مليار جنيه لتطوير المرفق بشكل كامل".
وأضاف رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفى أنه يجب علينا إدراك أن الخدمات الأساسية التى تقدمها الحكومة يجب أن تشمل تكلفة الصيانة وغيرها.
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