شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: مصابو كورونا على أجهزة التنفس الصناعي لا يتجاوزون 80 حالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقب اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء ، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمراً صحفياً، بحضور كل منالمهندس كامل الوزير، وزير النقل، وأسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، استهله بتجديد تقديم أخلص التهاني للشعب المصري أجمع، بمناسبةحلول عيد الأضحى المبارك، داعيا الله أن تحمل الأيام المقبلة كل الخير والسعادة لشعبنا العظيم.

وخلال المؤتمر الصحفي، أشار رئيس الوزراء إلى أن اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد، اليوم، تابع موقف كافة الإجراءات التي يتم تنفيذهاللتعامل مع تداعيات أزمة فيروس "كورونا"، وآخر المستجدات المتعلقة بانتشار هذا الفيروس، وتطور أعداد المصابين به، قائلاً: "بفضل اللهوكرمه، ثم بفضل وعي المواطنين تراجعت معدلات الإصابة والوفيات بالفيروس في مصر، وأخذت منحى الانخفاض والتناقص"، مؤكداً أن عددالمصابين بفيروس "كورونا" والموجود على أجهزة التنفس الصناعي على مستوى الجمهورية لا يتجاوز 80 حالة.

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كما أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى تكاتف كافة أجهزة الدولة في الجهود المبذولة للتعامل مع هذه الأزمة؛ سعياً للتخفيف من آثارهاالسلبية، مشيداً في هذا الصدد بحرص المواطن المصري على اتباع وتنفيذ كافة الاجراءات الاحترازية، مطالباً بالاستمرار في تطبيق هذهالإجراءات الاحترازية، ومنها الاستمرار في اتباع مبدأ التباعد الاجتماعي قدر الإمكان، وارتداء الكمامات، وخاصة في الأماكن التي تشهدإقبالا كثيفاً من جانب الجمهور.

ونوه رئيس الوزراء لما عرضته الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال اجتماع المجلس، بشأن الموقف العالمي لأعداد الإصاباتبفيروس "كورونا"، حيث تلاحظ وجود استخفاف من مواطني عدد من الدول في تطبيق الإجراءات الوقائية رغم بدء تراجع أعداد الإصاباتبها، وهو ما نتج عنه عودة ارتفاع تسجيل أعداد كبيرة في الوفيات والمصابين بالفيروس، لافتا إلى أن هذه الدول تعتبر من الدول المتقدمة وبهاإمكانيات كبيرة جداً، وهذا ما دعانا للقلق والتخوف من أن نشهد في مصر نفس السيناريو الحاصل، الأمر الذي استوجب على الحكومةاتخاذ مجموعة من الإجراءات تتشابه مع ما تم اتخاذه خلال الاحتفال بعيد الفطر الماضي، والتي تتضمن الاستمرار في إغلاق الشواطئوالحدائق العامة، إلى جانب التأكيد على ضرورة الاستمرار في تنفيذ الاجراءات الاحترازية التي تم تطبيقها داخل العديد من المنشآتالتجارية والصناعية والاقتصادية، وصولاً لاستمرار منحنى التراجع في أعداد المصابين بفيروس "كورونا".