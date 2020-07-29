وزير النقل: زيادة سعر تذكرة قطار القاهرة الإسكندرية الأولى الفاخرة لـ 125

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن اللواء كامل الوزير وزير النقل، رفع أسعار تذاكر قطار القاهرة الإسكندرية، الدرجة الأولى الفاخرة من 100 جنيه إلى 125، والثانية مكيفة الفاخرة من 70 إلى 100 جنيه. جاء ذلك فى مؤتمر صحفي .

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