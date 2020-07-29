شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: تكليف من السيسي بتطوير المرافق والنقل الجماعي خاصة السكة الحديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقب اجتماع مجلس الوزراء، اليوم، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمراً صحفياً، بحضور كل من المهندس كامل الوزير، وزير النقل، وأسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، استهله بتجديد تقديم أخلص التهاني للشعب المصري أجمع، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعيا الله أن تحمل الأيام المقبلة كل الخير والسعادة لشعبنا العظيم.

وأشار رئيس الوزراء لتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتطوير منظومة المرافق والنقل الجماعي، وعلى رأسها السكة الحديد، مشيراً إلى أن مجلس الوزراء استعرض خلال اجتماعه، اليوم، الخطة قصيرة المدى والمستهدفات، وما تم إنجازه في قطاع السكك الحديدية من خلال ما عرضه وزير النقل، لافتا إلى أن حجم الاستثمارات التي وضعتها الدولة لتطوير هذا القطاع مع انتهاء الخطة التي يتم وضعها إلى ما يقارب الـ "تريليون جنيه" مع باقي كافة مشروعات المرافق والنقل الجماعي داخل القطاعات المختلفة لوزارة النقل، ولاسيما أن هذا القطاع ظل يعاني من سوء حالته لفترة طويلة، وأن الدولة وضعت استثمارات ضخمة لإعادة هذا القطاع للأفضل، وتحسينكفاءته، وهو تحد ضخم، كي يصل إلى نظيره على المستوى العالمي ويحقق الرضا التام للمواطن المصري.

وأكد رئيس الوزراء على الدور الأصيل للدولة في توفير المرافق الأساسية مثل مرفق السكة الحديد ومترو الأنفاق، ومرافق المياه والكهرباء والغاز، مشيراً إلى أننا نضخ استثمارات ضخمة لهذه المرافق من خلال توفير عربات القطارات، وإنشاء سكك حديدية ومترو أنفاق، وغيرها، وقال: بمجرد دخول هذه الخدمات مرحلة التشغيل والعمل، لابد من أن تكون الإيرادات المحققة من هذه الخدمات تغطي إلى حد كبير تكاليفالتشغيل والصيانة لضمان استدامة كافة الخدمات، ولذا فيجب أن ندرك جيداً أنه مع التطوير في أداء الخدمات، وتحسينها بشكل دوري،يجب في المقابل أن نضمن الإيرادات التي يتم تحصيلها منها، إلى جانب مصاريف التشغيل والصيانة لجميع هذه الخدمات؛ للمحافظة علىمستوى الجودة والكفاءة الذي وصلنا إليه.

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وفي هذا الصدد، شدد رئيس الوزراء على أن التداعيات التي حدثت في الماضي، بسبب عدم وجود نظرة جادة للأمور، الأمر الذي أدى إلىتراجع كبير في مستوى الخدمات الأساسية التي كانت الدولة مسئولة عنها، وقال : حتى نتمكن من إعادتها إلى مستواها، توجب علينا إنفاقأضعاف تكاليف الصيانة والتشغيل، التي إذا تم أخذها في الاعتبار منذ البداية لكنا حافظنا على جميع هذه المرافق.

وأوضح رئيس الوزراء أنها مسئولية تضامنية، باعتبار أن الدولة عليها دور في الإنفاق على المصروفات الأساسية والاستثمارية لإنشاء هذهالمرافق، وتحمل جزء أيضاً من التشغيل والصيانة ذات التكاليف الجسيمة، ولكن لابد بعد ذلك أن تضمن إيرادات هذه المرافق واستدامتهاوالحفاظ على مستوى الخدمة المتميز الذي نبدأ به.