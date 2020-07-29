رئيس الوزراء: سنعود لتشديد الإجراءات وغلق الأنشطة حال تزايد إصابات كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء من عدم مراعاة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، قائلا: إنه لا قدر الله لو وجدنا تزايدا فى أعداد الإصابة بـ كورونا، سيبجبرنا ذلك إلى أن نعود مرة أخرى للإجراءات المشددة والقاسية، بينها غلق الأنشطة مرة أخرى".
وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، خلال مؤتمر صحفى، أن مصر حققت تطورا وتحسنا في أرقام المؤشرات الاقتصادية، رغم أزمة كورونا، لافتا أن المؤشرات تقول إن الاقتصاد المصرى في تحسن وهذا يعطينا رسالة ثقة.
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