شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح وزيرة الصحة فى عيد الأضحي لمنع تفشي كورونا (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسدت الدكتور هالة زايد وزيرة الصحة بالعديد من النصائح لمنع تفشى كورونا في عيد الأضحى، أبرزها المحافظة على مسافة التباعد الاجتماعي بين الأفراد، على ألا تقل عن 1 متر، وارتداء الكمامة المصنعة من القماش، مع اتباع الإرشادات الخاصة بكيفية ارتدائها وإزالتها، والتخلص منها، وحصر التجمعات الاجتماعية العامة والخاصة، وتشجيع عدم المصافحة باليد.



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