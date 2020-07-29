شكرا لقرائتكم خبر عن بطريركية الإسكندرية تفتح كنائسها بـ 14 شرطا لحضور القداسات بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت بطريركية الإسكندرية للأقباط الأرثوذكس، بدء استقبال حجوزات القداسات، بعد قرار الكنيسة إعادة فتحها للصلوات 3 أغسطس المقبل.

ووضعت البطريركية، لائحة تتضمن مواعيد القداسات وآليات الحجز عبر الهواتف، إضافة لـ14 شرط كإجراء احترازى لعدم تفشى فيروس كورونا، موضحة أنه على مدار الإسبوع سيكون 3 قداسات يوميا صباحا، الأول من السادسة ، والثاني من الثامنة والنصف، والثالث من العاشرة والنصف، كل أيام الإسبوع عدا الجمعة والأحد.

ووضعت البطريركية، 14 شرط لحضور القداسات، أهمها الالتزام الكامل بكل المعايير الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، مثل ارتداء الكمامة طوال وقت القداس، والالتزام بالأماكن المعدة للجلوس والتى ستتم بمعرفة لجنة التنظيم، ويجب أن يكون مع كل مصلى زجاجة ماء وزجاجة كحول للتطير وللسيات إيشارب خاص بها ولا تعطيه لأحد.

وأوضحت البطريركية، أنه سيتم غلق باب الكنيسة وعدم حضور أي مصلى بعد ربع ساعة من بداية القداس، مشددة على ضرورة عدم لمس الإيقونات أو الكتب نهائيا كذلك المصافحة أو العناق وحتى متاعة الصلوات تكون من خلال التليون المحمول أو الإجبية أو الخولاجي الخاص، كما وضعت البطريركية أرقام هواتف لاستقبال مواعيد حجز القداسات من 9 صباحا حت 2 ظهرا طوال أيام الإسبوع عدا الأحد.

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تعليمات البطريركية

وكان البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، قد أعلن السبت الماضى، خلال لقاء خاص مع قناة "إكسترا نيوز"، إعادة فتح الكنائس فى القاهرة والإسكندرية في 3 أغسطس المقبل، وسط إجراءات وقائية واحترازية مشيرا إلى أن قرار إعادة فتح الكنائس بالمحافظات متعلق بالأب الأسقف مع الكهنة لدراسة الوضع الصحى، مضيفا: "لقينا إبراشيات مثلا في مطروح وجنوب سيناء والبحر الأحمر تقريبا مفيش إصابات بكورونا".



14 شرطا لحضور القداسات

وتابع البابا في حواره: "قلنا ليه نقول قرار عام، جينا فى القاهرة والإسكندرية طبعا فيها تجمعات كبيرة وأجلناها أسبوعين ، لقنيا الأرقام لسه متزايدة ، وقلنا أخر مرة هنمد لغاية 3 أغسطس لقينا الأرقام في النازل ، وأتمنى أن يكون ذلك مستمرا مع المسؤولية الشخصية لكل واحد وعلى 3 أغسطس نفتح الكنايس بس نفتحها بحساب".