شكرا لقرائتكم خبر عن سفير القاهرة بروسيا: حريصون على التنمية بإثيوبيا ويجب الوصول لاتفاق حول السد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال سفير مصر لدى روسيا، إيهاب نصر، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة المصرية حريصة على التنمية فى إثيوبيا، موضحا أن المفاوضات التى تجرى حول سد النهضة، جوهرها هو ضرورة إيجاد اتفاق كامل وشامل يراعى عدم الإضرار بمصالح أى من الأطراف الثلاثة.

وفى مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" الروسية، قال نصر: "نحن حريصون على دعم التنمية فى إثيوبيا، وبالعكس، نحن قدمنا اقتراحات كثيرة جدا حتى للمساعدة فى هذه التنمية، ومصر من المستثمرين المهمين فى إثيوبيا فى كل القطاعات... من منطلق واجبنا تجاه الأشقاء فى إثيوبيا".

وأوضح نصر أن "مسألة المفاوضات التى تجرى حول سد النهضة جوهرها هو ضرورة إيجاد اتفاق كامل وشامل ومسبق قبل البدء فى ملء السد، وهذا الاتفاق يراعى عدم الإضرار بمصالح أى من الأطراف الثلاثة". وأشار السفير إلى أن "مجلس الأمن له دور أساسى وأصيل بحكم ميثاق تأسيس الأمم المتحدة فى ضمان التعامل مع الموضوعات التى تمس السلم والأمن الدوليين، لذلك مجلس الأمن له دور أصيل، لكن تجرى المفاوضات حاليا برعاية من الاتحاد الأفريقي، وقد تجاوبت مصر مع هذه الوساطة كما تجاوبت مع كافة الوساطات وبذلت جهوداً مستمرة طيلة 10 سنوات للتوصل إلى اتفاق يراعى مصالح الدول الثلاث".

من ناحية أخرى،

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أشار السفير إيهاب نصر إلى اتخاذ مصر حزم من الإجراءات سواء فى المقاصد السياحية أو فى القاهرة أو كل المطارات، وهناك إجراءات تتم للكشف الفورى عند الوصول وهناك معايير صحية صارمة يتم الالتزام بها فى الفنادق والمنشآت السياحية وهناك متابعة صحية على مدار اليوم، ومجموعة ضوابط صارمة لضمان أمن وسلامة وصحة المواطنين المصريين وضيوف مصر من السائحين".

وتابع قائلا: أحب أن أقول إن السياحة بدأت فى التدفق إلى مصر من أول يوليو، بالفعل هناك تدفقات ملموسة حيث وصل إلى مصر يوم الأحد فقط أكثر 25 ألف سائح. فالسياحة المصرية تستعيد نشاطها مرة أخرى.

وأعلن السفير المصري لدى روسيا، إيهاب نصر، أن بلاده ستكون سعيدة عندما ترى الروس بكثرة.

وردا على سؤال عن وقت استئناف الرحلات الجوية بين مصر وروسيا، قال السفير إنه بالنسبة لروسيا ما زال حتى الآن تنظيم الرحلات يتم بشكل استثنائى، ونتطلع قريبا لاستئنافها بشكل طبيعي، سواء من مصر للطيران أو الأيروفلوت.



