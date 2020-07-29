شكرا لقرائتكم خبر عن مطار طابا يبدأ استقبال الرحلات السياحية 5 أغسطس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الطيران المدني، عن وصول أول رحلة دولية إلى مطار طابا الدولي، قادمة من بولندا، 5 أغسطس المقبل، وذلك فى إطار نتائج الجولات والزيارات المستمرة التى يقوم بها الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى، والدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، لمطارات الجذب السياحى، وفي ضوء التنسيق والتعاون بين الوزارتين، من أجل تنشيط الحركة السياحية الوافدة إلى المقاصد السياحية بجمهورية مصر العربية.

وأكدت الوزارة في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أنها تلقت عدة خطابات من شركات السياحة ومنظمي الرحلات لتسيير رحلات جوية إلى مطار طابا، كما تعاقدت شركة مصر للطيران مع إحدى الشركات السياحية لتسيير عدد (7) رحلات طيران عارض لمدينة طابا خلال الفترة من 19 أغسطس حتى منتصف شهر سبتمبر القادم، بالإضافة إلى 10 رحلات طيران عارض أيضاً لمدينة شرم الشيخ .

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يأتى ذلك عقب الزيارة التى قام بها وزيرا الطيران والسياحة لطابا مؤخراً ،حيث تققد الطيار محمد منار مطار طابا واطمأن على جاهزية المطار الذى يعد من المطارات السياحية الواعدة لإستقبال الرحلات الدولية والداخلية القادمة إلى مدينة طابا .

وأكد منار على حرص وزارة الطيران وكافة شركاتها التابعة على الاستمرار فى تلبية كافة متطلبات جميع المستثمرين ووكلاء السياحه وشركات الطيران و منح شركات الطيران التى تقصد المطارات السياحية بمحافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء تخفيضات بنسبة 50% على رسوم الهبوط والأيواء بالإضافة إلى تخفيض بنسبة 20% على الخدمات الأرضية حتي اخر اكتوبر 2020 ، وذلك لتنشيط الحركة السياحة الوافدة الى مصر .