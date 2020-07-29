شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى مدبولى: حجم الاستثمارات فى السكة الحديد يصل إلى تريليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، إن حجم الاستثمارات فى السكة الحديد يصل إلى تريليون جنيه، موضحاً أن الدولة تسعى إلى تطوير هذا القطاع بشكل كبير.

وأضاف المهندس مصطفى مدبولى، خلال مؤتمر صحفى، أن مرفق السكة الحديد كان يعانى من الإهمال، وهناك معاناة كبيرة من المواطنين فى التعامل مع هذا المرفق الحيوى، والدولة بدأت خطة استثمارية موسعة من أجل تطويره بشكل كامل، فى إطار تطوير منظومة النقل.

وتابع رئيس الوزراء، : "علينا الوعى بضرورة تغطية التكلفة الخاصة بتطوير الخدمات الأساسية، وعلينا عدم تكرار أخطاء الماضى، حيث إن الدولة تنفق عشرات الأضعاف لتكاليف الصيانة، وعلينا أن نعى أننا أمام مسئولية مشتركة بين الدولة والمواطنين، وأن تكون الايرادات الخاصة بالمرافق أن تضمن صيانة المرافق حتى نضمن استمرار الخدمات للمواطنين".