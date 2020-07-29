شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: كورونا يمكن أن يكون موجودا بمياه الشرب غير المعالجة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة مها الرباط وزيرة الصحة الأسبق المبعوث الخاص للمدير العام لمنظمة الصحة العالمية، إن طرق العدوي لفيروس كورونا أصبحت واضحة للغاية، وتابعت: يمكن أن يكون الفيروس في مياه الشرب غير المعالجة، ولكن لم يتم اكتشافه في مصادر الشرب حتي الآن، ونحتاج إلى التخلص الآمن من النفايات البشرية.
وأضافت خلال مؤتمر صحفي منعقد الآن عبر الإنترنت، أنه ينبغى الحرص الشديد لمنع العدوى بين الأطراف المختلفة.
كان المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لدول شرق المتوسط دعا لعقد مؤتمر صحفي عن طريق الفيديو اليوم الأربعاء بشأن مستجدات جائحة فيروس كورونا (COVID-19) ودور البلدان والمجتمعات في منع انتقال العدوى في ظل تخفيف القيود وفتح الحدود والممارسات المأمونة للاحتفال بعيد الأضحى.
جدير بالذكر أن المؤتمر يشمل تحديثاً عن الوضع العالمي والوضع الإقليمي لجائحة كوفيد-19 ودور البلدان والمجتمعات في منع انتقال العدوى في ظل تخفيف القيود وفتح الحدود وكذلك إرشادات منظمة الصحة العالمية حول الممارسات المأمونة أثناء عيد الأضحى في سياق كوفيد-19 والرد علي تساؤلات الصحفيين.
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