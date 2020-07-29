الصحة العالمية: كورونا يمكن أن يكون موجودا بمياه الشرب غير المعالجة

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة مها الرباط وزيرة الصحة الأسبق المبعوث الخاص للمدير العام لمنظمة الصحة العالمية، إن طرق العدوي لفيروس كورونا أصبحت واضحة للغاية، وتابعت: يمكن أن يكون الفيروس في مياه الشرب غير المعالجة، ولكن لم يتم اكتشافه في مصادر الشرب حتي الآن، ونحتاج إلى التخلص الآمن من النفايات البشرية.

وأضافت خلال مؤتمر صحفي منعقد الآن عبر الإنترنت، أنه ينبغى الحرص الشديد لمنع العدوى بين الأطراف المختلفة.

Advertisements

كان المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لدول شرق المتوسط دعا لعقد مؤتمر صحفي عن طريق الفيديو اليوم الأربعاء بشأن مستجدات جائحة فيروس كورونا ‪(COVID-19)‬ ودور البلدان والمجتمعات في منع انتقال العدوى في ظل تخفيف القيود وفتح الحدود والممارسات المأمونة للاحتفال بعيد الأضحى.