إنفوجراف.. المواعيد الجديدة للقطارات بداية من الخميس 30 يوليو 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت هيئة السكة الحديد تشغيل أول 3 قطارات روسية جديدة ابتداء من صباح غد الخميس، بعدما كانت تخطط وزارة النقل لتشغيلها بداية أغسطس المقبل، وذلك تنفيذا لتكليف الرئيس عبد الفتاح السيسى لوزير النقل بتشغيل القطارات الجديدة لخدمة الركاب ونقلهم خلال عيد الأضحى. ومن المقرر أن تنطلق قطارات السكة الحديد وفقا للمواعيد الجديدة وهى : قطار 1006 خط «القاهرة- سوهاج» يتحرك من محطة القاهرة الساعة 6:00 صباحا ليصل سوهاج 12:20 مساء. - قطار 1007 خط «سوهاج- القاهرة» يتحرك من محطة سوهاج الساعة 5:00 مساء ليصل القاهرة 12:00 صباحا. Advertisements - قطار 1004 خط «القاهرة- أسيوط» يتحرك من محطة القاهرة الساعة 8:15 صباحا ليصل أسيوط 12:30 ظهرا. - قطار 1005 خط «أسيوط- القاهرة» يتحرك من محطة أسيوط الساعة 5:30 مساءا ليصل القاهرة 11:45 مساء. - قطار 1031 خط «القاهرة- الإسكندرية» يتحرك من محطة القاهرة الساعة 8:10 صباحا ليصل الإسكندرية 11:05 صباحا. - قطار 1030 خط «الإسكندرية- القاهرة» يتحرك من محطة الإسكندرية الساعة 4:30 عصرا ليصل القاهرة 7:25 مساء.

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