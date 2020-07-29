شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: غلق الشواطئ والحدائق العامة خلال العيد للسيطرة على كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن الحكومة اتخذت مجموعة من الإجراءات لمنع زيادة الإصابات بفيروس كورونا أو تراجع الزيادة مثلما حدث فى دول أخرى متقدمة وفيها إمكانيات كبيرة، موضحاًَ: "اتخذنا مجموعة من الإجراءات المشابهة للإجراءات التى اتخذت فى عيد الفطر الماضى من حيث الاستمرار فى غلق الشواطئ والحدائق العامة".

وأضاف خلال مؤتمر صحفى، أن الأنشطة الاقتصادية التى تم فتحها جاءت فى إطار التأكيد على استمرار اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية فى ظل تواجد المواطنين بها، مطالبا المواطنين بضرورة الاستمرار بارتداء الكمامات.

وتابع مدبولى: "علينا الاستمرار فى ارتداء الكمامات لأنها أمر ضرورى جدا، وتمثل وقاية كبيرة من الفيروس، ومن أجل الحفاظ على المعدلات الخاصة بالإصابات"