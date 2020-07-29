شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد القطارات الجديدة اعتبارا من غد الخميس 30 يوليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء كامل الوزير وزير النقل، أن رفع أسعار تذاكر القطارات سيكون على القطارات الجديدة فقط، بدءاً من غد الخميس، مؤكدا أن السكة الحديدة تدفع يوميا بـ900 قطار، فضلاً عن 38 قطاراً جديداً ما بين مكيفة وفاخرة، وقطارات درجة ثالثة، ولكنها جديدة بالكامل. ”الخليج 365” يوضح مواعيد القطارات الجديدة اعتبارا من غد الخميس 30 يوليه. قطار 1004 خط " القاهرة - أسيوط " يتحرك من محطة القاهرة الساعة 8:15 صباحا ليصل سوهاج 12:30 ظهرا . Advertisements قطار 1005 خط " أسيوط - القاهرة " يتحرك من محطة أسيوط الساعة 5:30 مساء ليصل القاهرة 11:45 مساء. - قطار 1006 خط " القاهرة - سوهاج " يتحرك من محطة القاهرة الساعة 6:00 صباحا ليصل سوهاج 12:20 مساء. - قطار 1007 خط " سوهاج - القاهرة " يتحرك من محطة سوهاج الساعة 5:00 مساء ليصل سوهاج 12:00 صباحا. -- قطار 1030 خط " الاسكندريه - القاهرة " يتحرك من محطة الإسكندرية الساعة 4:30 عصرا ليصل القاهرة 7:25 مساء. قطار 1031 خط " القاهرة - الإسكندرية " يتحرك من محطة القاهرة الساعة 8:10 صباحا ليصل الإسكندرية 11:05 صباحا.

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