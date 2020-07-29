شكرا لقرائتكم خبر عن إمتى نرجع للإجراءات المشددة بسبب كورونا.. رئيس الوزراء يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الاقتصاد المصري ما زال في تحسن عن العام السابق رغم جائحة كورونا، وأن هناك إشادات من المؤسسات الدولية بالوضع الاقتصادى ومنها مؤسسة "فيتش" مما يعكس ثقتها فى الاقتصاد المصرى، وأن هناك تخوفا من تكرار سيناريو عودة تفشي كورونا مثل الدول الأخرى.. هذا أبرز ما ورد على لسان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء فى المؤتمر الصحفى الذى أقيم اليوم



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إمتى نرجع للإجراءات المشددة بسبب كورونا.. رئيس الوزراء يجيب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.