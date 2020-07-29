شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل: رفع أسعار تذاكر القطارات الجديدة فقط بدءاً من الغد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء كامل الوزير وزير النقل، إن السكة الحديدة تدفع يوميا بعدد 900 قطار، فضلاً عن 38 قطاراً جديداً ما بين مكيفة وفاخرة، وقطارات درجة ثالثة، ولكنها جديدة بالكامل، موضحاً أن رفع أسعار التذاكر سيكون على القطارات الجديدة فقط، بدءاً من غد الخميس.
وأضاف وزير النقل خلال مؤتمر صحفى بحضور رئيس الوزراء، أن مصاريف السكة الحديد تصل إلى 7 مليارات جنيها، في حين ان الإيرادات 3 مليارات فقط أى لا تصل إلى نصف التكلفة.
وشدد وزير النقل على أن رفع سعر تذاكر القطارات تم تطبيقه على القطارات الجديدة فقط.، مضيفا:"مديونين بمبلغ 111 مليار جنيه، مرتبات السكة الحديد من البنك المركزى وبنك الاستثمار".
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