فيديو.. رئيس الوزراء يتابع تنفيذ مبادرة الرئيس "حياة كريمة" بالمحافظات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
تابع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء تطورات تنفيذ مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية "حياة كريمة " لتطوير القرى الأكثر احتياجاً بالمحافظات.
وتابع رئيس الوزراء تطورات تنفيذ المبادرة عَلِى أرض محافظات الجمهورية عبر تقارير دورية من اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية .
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد ترأس اليوم الأربعاء ، اجتماع مجلس الوزراء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وحضر بمقر المجلس عدد من الوزراء؛ وذلك لمناقشة عدد من القضايا والملفات المهمة على أجندة الحكومة في المرحلة الراهنة.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بتهنئة الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، على الصرح الصناعيّ الضخم بالمنطقة الصناعية بالروبيكي، الذي تم افتتاحه أمس، موجها الشكر لوزير الدفاع ولقواتنا المسلحة، ومؤكدا في الوقت نفسه أن هذا المشروع سيُعيد، من خلال التكامل مع الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة لتطوير صناعة الغزل والنسيج، لهذا القطاع الحيويّ مجده الذي تميز به على مدار عهود طويلة.
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