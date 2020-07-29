شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يتفقد عمارة الزمالك المتضررة من حفر المترو ويتابع حقن التربة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد المهندس كامل الوزير وزير النقل عمارة الزمالك وسفارة البحرين المتضررين بفعل أعمال حفر المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، وتابع أعمال حقن التربة مجددا فى المنطقة.

كانت الهيئة القومية للأنفاق قالت إنه لم يحدث أي نوع من أنواع الانهيارات بعمارة رقم 17 بشارع البرازيل بالزمالك ولكن حدث هبوط بسيط بأحد أركان العمارة وهبوط في الساحة الأمامية والسور الخارجى لسفارة دولة البحرين .

وأضافت أن الهيئة والجهات الاستشارية ومقاول المشروع قد اتخذت كافة الإجراءات الهندسية لتأمين العقار كإجراء وقائي، كما تم إخلاء السكان من العقار المذكور وتم تعويضهم ماليا للإقامة البديلة لحين الإنتهاء من كافة الإجراءات والدراسات والأعمال الهندسية ولحين عودتهم إلي العقار مرة أخرى .

وكان قد وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، لحل مشكلة عمارة الزمالك التى تضررت نتيجة أعمال المترو، قائلا: "نطلع التقرير ونعوض الناس وكل اللى هما عاوزينه ولا ضرر ولا ضرار ".

وقال كامل الوزير ، طلع التقرير الفني وبنعمل إجراءات تأمين العمارة حقن من داخل النفق وداخل العمارة وقابلت سفير البحرين وتجولت معه بنفسى في مبنى السفارة".

وأضاف الرئيس السيسي: "نصلح كل الضرر اللى حصل في سفارة البحرين والعمارة ونرجعه زى ما كان ".

Advertisements