شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: نتشاور مع بعض الدول لدراسة تصنيع لقاح كورونا بأفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أحمد المنظرى المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، إنه يوجد تعاون مع الدول المختلفة للتعرف على إمكانية تصنيع لقاح كورونا، وتابع: هناك تشاور مع بعض الدول في الإقليم للتعرف على إمكانياتها في التصنيع لتصبح هذه الدول مركزا لتصنيع اللقاح في أفريقيا .

وأضافت الدكتورة مها الرباط وزيرة الصحة الأسبق المبعوث الخاص للمدير العام لمنظمة الصحة العالمية خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الان عبر الانترنت أنه يجب استمرار في تطبيق اجراءات مكافحة العدوي سواء في الدول التى تراجع فيها الاصابات أوالتى بها اصابات مختلفة مضيفة أن التراجع في الاصابات نتيجة اتخاذ كل التدابير الصحية اللازمة للوقاية مثل التباعد وارتداء الكمامة .

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يشار إلى أن المؤتمر الصحفي يدور حول مستجدات جائحة فيروس كورونا ‪(COVID-19)‬ ودور البلدان والمجتمعات في منع انتقال العدوى في ظل تخفيف القيود وفتح الحدود والممارسات المأمونة للاحتفال بعيد الأضحى.

جدير بالذكر أن المؤتمر يشمل تحديثاً عن الوضع العالمي والوضع الإقليمي لجائحة كوفيد-19 ودور البلدان والمجتمعات في منع انتقال العدوى في ظل تخفيف القيود وفتح الحدود وكذلك إرشادات منظمة الصحة العالمية حول الممارسات المأمونة أثناء عيد الأضحى في سياق كوفيد-19 والرد علي تساؤلات الصحفيين.