شكرا لقرائتكم خبر عن إثيوبيا تدعو الدبلوماسيين لتكثيف جهودهم لإيضاح سياستها بشأن سد النهضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وكالة الأنباء الإثيوبية، أن وزير الخارجية، جيدو أندارجاشيو، دعا الدبلوماسيين الإثيوبيين فى الخارج إلى تكثيف جهودهم لإيضاح سياسة البلاد بشأن سد النهضة.

وقال وزير الخارجية الإثيوبى فى تصريحات نقلتها الوكالة الرسمية، إن التنمية المستقبلية للبلاد ستعتمد كثيرا على مواردها المائية، والدبلوماسية النشطة حول الاستخدام العادل لمياه نهر النيل.

وأضاف أن سد النهضة هو المشروع الرائد فى إثيوبيا والذى وصل إلى مرحلته من خلال الدبلوماسية والمشاركة العامة النشطة في جميع أنحاء البلاد.

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وأشارت الوكالة إلى أن الوزير الإثيوبي شدد على أن "الجهد الدبلوماسي لا يزال منخفضا في تغيير الوضع الراهن في حوض النيل بشكل فعال."

وأوضح أن الدبلوماسيين الإثيوبيين يجب أن "يكونوا في الصدارة لتعزيز قوة التفاوض الحازمة للبلاد من أجل الحفاظ على مبدأ الاستخدام العادل والمعقول بين الدول المشاطئة لنهر النيل".

وأشار الوزير الاثيوبى إلى أن البلاد تعيد تنشيط نهج دبلوماسي جديد من خلال إشراك مختلف أصحاب المصلحة، بما في ذلك الدول المشاطئة الأخرى لدول حوض النيل.